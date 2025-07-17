कांग्रेस बागमतीको प्रमुख सचेतकमा महर्जन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा पुकार महर्जन नियुक्त भएका छन्।
- मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले महर्जनलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन्।
- प्रमुख सचेतक कञ्चनचन्द्र बादे सामाजिक विकासमन्त्री बनेपछि उनको ठाउँमा महर्जनलाई नियुक्त गरिएको संसदीय दलका सदस्य सचिव मिनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए।
३० साउन, हेटौंडा । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा पुकार महर्जन नियुक्त भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलको नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले महर्जनलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रमुख सचतेक कञ्चनचन्द्र बादे आज शुक्रबार सामाजिक विकासमन्त्री बनेपछि उनको ठाउँमा महर्जनलाई नियुक्त गरिएको संसदीय दलका सदस्य सचिव मिनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।
नेता बानियाँले काभ्रेका बादेलाई गत २३ साउनमा मात्रै प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका थिए ।
सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकलाई राज्यमन्त्री सरह सुविधा हुनेछ ।
हाल प्रमुख सचेतक नियुक्त महर्जन ७ जेठ २०८० मा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री भएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4