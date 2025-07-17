+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागमतीका ‘कान्छा’ मन्त्री कृष्णकुमार

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–४ मा जन्मिएका तामाङ ३२ वर्षका भए । २९ वर्षको उमेरमा उनी सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

0Comments
Shares
नवीन तिमल्सिना नवीन तिमल्सिना
२०८२ साउन ३० गते २०:१६

३० साउन, हेटौंडा । इन्द्र बानियाँ नेतृत्वको बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा शुक्रबार पाँच जना मन्त्री थपिएसँगै सरकारले पूर्णता पाएको छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा १३ (मुख्यमन्त्रीबाहेक) जना मन्त्री बनेका छन् । १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा एमालेबाट स्वास्थ्यमन्त्री भएका भक्तपुरका किरण थापाबाहेक सबै नयाँ अनुहारका हुन् ।

२०७४ देखि २०८२ साउनसम्म बागमती प्रदेशमा ६ मुख्यमन्त्री र ८२ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारसम्म ५ मुख्यमन्त्री र ७० जना मन्त्री भएका थिए ।

एउटै अनुहार दोहोर्‍याएरसमेत मन्त्री बन्दा बितेको ८ वर्षमा मन्त्री नियुक्त भएकाहरूको संख्या भने झण्डै १०० नजिक पुगेको छ ।

३२ वर्षमा मन्त्री

बागमती प्रदेशका सबैभन्दा कान्छा मन्त्रीको रेकर्ड सिन्धुपाल्चोकका कृष्णकुमार तामाङले बनाएका छन् । गत २० साउनमा मुख्यमन्त्री बानियाँको पहिलो रोजाईको मन्त्रीको रुपमा तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईंमन्त्री हुने अवसर पाए ।

सोहीदिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बानियाँले आफूसँगै कांग्रेसबाट तामाङलाई खानेपानीमन्त्री बनाए भने धादिङका शिवराज अधिकारीलाई विना विभागीय मन्त्रीको शपथ गराए । खानेपानी मन्त्रालय बागमतीको १३ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयपछि सबैभन्दा ठूलो बजेट आकारको मन्त्रालय हो ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा माओवादी सांसद रत्नप्रसाद ढकालले तामाङ हालसम्मकै कान्छो मन्त्री भएको बताए । २०७८ कार्तिकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका ढकाल त्यतिबेलाको क्याबिनेटमा कान्छा (४० वर्ष) मन्त्री थिए ।

एमालेबाट २०७८ मा आर्थिक मामिलामन्त्री बनेकी दोलखाकी रचना खड्का, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मन्त्री भएका हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य पनि ४० वर्षका थिए । उनी यसअघिका सरकारमा कान्छा उमेरका मन्त्री हुन् ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–४ मा जन्मिएका तामाङ ३२ वर्षका भए । २९ वर्षको उमेरमा उनी सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन् । ‘म प्रदेशसभा आउँदा २९ वर्षको थिएँ । यहाँ आएको पहिलो पटकमै उनी मन्त्री हुने अवसर पाएको छु । अहिले म ३२ वर्षको भएँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री तामाङ ।

आफू सिन्धुपाल्चोकका जनता र पार्टी नेतृत्वको विश्वासको कारण सानो उमेरमै मन्त्री सफल भएको उनले सुनाए । तामाङ २५ मंसिर २०४९ सालमा बाबु श्रीमान् तामाङ र आमा ठूली तामाङको कोखबाट जन्मिएका हुन् । सपना तामाङसँग २०७० सालमा विवाह गरेका उनका कृष्पा र क्रिष्टल दुई छोरी छन् ।

स्नातक तह अध्यनन गरेका तामाङले सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, महांकाल ग्याल्थुममा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दा नै नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्यता प्राप्त गरेको बताए । ‘मैले ७ कक्षामा पढ्दादेखि नै संगठनमा आबद्ध भएर राजनीति बारे बुझ्न थालेको हो । नेविसँगको विद्यालय समितिको विभिन्न पदमा रहेर काम गरेँ,’ उनले भने ।

१२ कक्षा पढ्दासम्म उनी नेविसंघमा आबद्ध थिए । त्यसपछि नेपाल तरुण दलमा आबद्ध भएर वडा कार्यसमिति, क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिमा सदस्य पदमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेको मन्त्री तामाङ बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसको १२ औ महाधिवेशनबाट उनले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता पाएका हुन् । १३ औं महाधिवेशनमा तत्कालीन थकनी गाविसको गाउँ इकाई समितिको सभापति भएका थिए । १४ औं महाधिवेशनका पुन: वडा कार्यसमितिको सभापति हुँदै क्षेत्रीय सभापतिको प्रत्यासी बन्न पुगेको उनले बताए ।

मन्त्री तामाङ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ४ को वडा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टी जिम्मेवारीमा जिल्ला कार्यसमिति सिन्धुपाल्चोकको सदस्य रहेका उनी वडा सदस्यबाट सिधै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए । प्रदेशसभामा आएपछि कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको सदस्य सचिव बने ।

लामाले खानेपानी मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको काममा हात अगाडि बढाएका छन् । ‘मन्त्रालयमा आवश्यक कानुनहरु निर्माण भएका रहेनछन् । कार्यविधिबाट मात्रै काम गर्नुभन्दा कानुन नै बनाउनुपर्छ भनेर तत्काल दुई वटा कानुनको मस्यौदा निर्माणको तयारीमा लागेको छु,’ उनले भने, ‘एउटा खानेपानी र अर्को सिचाई सम्बन्धी कानुन ल्याउँछु ।’

उनले प्रदेशभित्र खानेपानी र सिचाईंको क्षेत्रमा गुणस्तरीय काम गर्ने बताए । नागरिकको लागि खानेपानी र सिचाईं महत्त्वपूर्ण कुरा रहेकाले त्यसमा बढी जोड दिएर लाग्ने उनको भनाई छ ।

कृष्णकुमार तामाङ बागमती
लेखक
नवीन तिमल्सिना

तिमल्सिना अनलाइनखबरका मकवानपुर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कर्जा नोक्सानी कमीले बढेको बैंकहरूको नाफा कति दिगो ?

कर्जा नोक्सानी कमीले बढेको बैंकहरूको नाफा कति दिगो ?
पाकिस्तानमा पछिल्लो २४ घण्टामा बाढी र डुबानबाट २०० बढीको मृत्यु

पाकिस्तानमा पछिल्लो २४ घण्टामा बाढी र डुबानबाट २०० बढीको मृत्यु
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
सांसदले लगेका ७९ प्रतिशत प्रस्ताव संसद्‌मा अलपत्र

सांसदले लगेका ७९ प्रतिशत प्रस्ताव संसद्‌मा अलपत्र
बुका होलिक्सले गोपाल योञ्जनको पुस्तकमाथि बहस मनायो १४औ वार्षिकोत्सव

बुका होलिक्सले गोपाल योञ्जनको पुस्तकमाथि बहस मनायो १४औ वार्षिकोत्सव
मधेशको रापताप घट्यो, सारथि लाखापाखा लागे

मधेशको रापताप घट्यो, सारथि लाखापाखा लागे

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित