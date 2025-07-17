+
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ६० अर्ब खिच्दै

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीका अधिक तरलता व्यवस्थापन तथा अन्तर बैंक ब्याजदरलाई थप घट्न नदिन उक्त रकम खिच्ने भएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते १३:३३

१ भदौ, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार वित्तीय प्रणालीबाट ६० अर्ब रुपैयाँ खिच्दैछ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीका अधिक तरलता व्यवस्थापन तथा अन्तर बैंक ब्याजदरलाई थप घट्न नदिन उक्त रकम खिच्ने भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आइतबार निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ३१ दिन अवधिका लागि प्रणालीको ६० अर्ब माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको अवस्थालाई हेरेर बढी भएको मात्रै केन्द्रीय बैंकलाई दिनेछन ।

आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा राखेको २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थायी निक्षेप परिपक्क हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले उक्त निक्षेप संकलन जारी गरेको हो ।

गत साताको शुक्रबारसम्ममा वित्तीय प्रणालीमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै वित्तीय प्रणालीका धेरै भएको तरलता साढे ६ खर्ब बराबारको रकम केन्द्रीय बैंकमा छ ।

अधिक तरलता वित्तीय प्रणाली
