शिक्षा विधेयकमा नमिलेका विषय टुंगो लगाउन भोलि समिति बैठक बस्दै 

निजीको पूर्ण छात्रवृत्तिमा विवाद कायम

आइतबार विवादित विषयमा छलफल गर्न समन्वय परामर्श उपसमितिको बैठक बसेको थियो । तर उक्त बैठकले पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा सहमति जुटाउन नसेकेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते १८:२७
शिक्षा समिति बैठक/फाइल तस्वीर

  • प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा भोलि दिउँसो ३ बजे छलफल गर्नेछ।
  • निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक नदिने प्रस्ताव राखे पनि समितिका सदस्यहरूले यी सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
  • शिक्षक महासंघले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

१ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बोलाइएको छ । भोलि सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि समिति बैठक बोलाइएको हो ।

विवादित विषयलाई थाती राखेर समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । गत २२ साउनमा बसेको समितिको बैठकमा निजी विद्यालयको पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा पनि भोलिको समितिको बैठकले निर्णय गर्ने छ ।

त्यसपछि सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनको लागि सदस्यहरूलाई वितरण गरिने समितिले जनाएको छ ।

आइतबार विवादित विषयमा छलफल गर्न समन्वय परामर्श उपसमितिको बैठक बसेको थियो । तर उक्त बैठकले पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा सहमति जुटाउन नसेकेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय पनि भोलिको समितिको बैठकले टुंगो लगाउँछ । आज परामर्शको बैठकले अरु भाषा नमिलेका विषयमा मिलाउने सहमति गरेको छ,’ परामर्शका एक सदस्यले भने ।

निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिन नसकिने भनिरहेको छ । तर समितिका सदस्यहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक पनि हुनुपर्ने धारणा रखिरहेका छन् ।

छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ ।

गत २२ साउनमा बसेको बैठकमा यसबाट आवास र पोशाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर सदस्यहरूले नमानेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

विधेयकमा शिक्षक महासंघले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले पनि भदौको दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अघिल्लो बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरिएको थियो । पारित भएको प्रतिवेदनलाई भोलिको बैठकमा सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न दिएपछि अर्को बैठकबाट संसदमा लैजानेगरी पारित हुनेछ ।

