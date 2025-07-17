+
उपसभामुख हटाउने प्रयासमा विपक्षीको निष्कर्ष- सशक्त विरोध गरेर जानैपर्छ

पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संवैधानिक परिषद्को अवस्थालाई लिएर जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसको सशक्त विरोध गरेर जान्छौं । विपक्षीहरू सशक्त विरोध गरेर जाने निष्कर्ष निस्कियो ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १६:२७
तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

३ भदौ, काठमाडौं । संघीय संसद्का विपक्षी दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउनेगरी सुरु भएको सत्तारुढ दलहरूको प्रयासको सशक्त विरोध गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले आज बिहानैबाट उपसभामुख रानालाई हटाउनेगरी हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ ।

उक्त अभियानको विरोध गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएको हो ।

‘विपक्षी दलको हिसाबले हामीमाथि भएको आक्रमण बेठिक छ । यस्तो प्रक्रिया पहिला पनि भएको थियो,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संवैधानिक परिषद्को अवस्थालाई लिएर जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसको सशक्त विरोध गरेर जान्छौं । विपक्षीहरू सशक्त विरोध गरेर जाने निष्कर्ष निस्कियो ।’

उनका अनुसार, यो विषय भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उठाइने भएको छ ।

‘यो कुरा भोलि सदनमा पनि उठाउँछौं,’ उनले भने ।

आजको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा केहीबेर ब्रिफिङ गरेका थिए । ब्रिफिङका क्रममा उनले वर्तमान सरकार निरंकुशतावादतर्फ अग्रसर भएको र विपक्षीको घाँटी निमोठ्नेगरी अघि बढेको बताएका थिए ।

उपसभामुख
धेरै कमेन्ट गरिएका

