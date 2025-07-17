+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नाडा अटो शो : दुई पाङ्ग्रेमा आकर्षण

कम्पनीहरूको सीमित उपस्थितिबीच दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन अवलोकन गर्ने र जानकारी लिनेको भिड लागेको छ, जसले बजारमा यी सवारीसाधनको माग र लोकप्रियता स्पष्ट पार्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते २१:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंमा सुरु भएको नाडा अटो शो २०२५ मा दुई पाङ्ग्रे सवारीमा बढी आकर्षण देखिएको छ।
  • हिरोले नाडा अटो शोमा चार नयाँ मोडेल सार्वजनिक गरेको छ, जसमा जुम–१२५ र स्प्लेन्डर–१२५ बिक्रीमा राखिएका छन्।
  • यामाहा र जोनसोनले पनि नयाँ मोटरसाइकल मोडेलहरू सार्वजनिक गरेका छन् र अवलोकनकर्ताको भिड लागेको छ।

३ भदौ, काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल प्रदर्शनी ‘नाडा अटो शो २०२५’ मा दुई पाङ्ग्रे सवारीमा बढी आकर्षण देखिएको छ ।

आजदेखि काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको अटो शोको पहिलो दिन नै सवारीसाधन पारखीको भिड लागेको छ, जसमा विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे सवारीमा अवलोनकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छ । यस पटकको शोमा दुई पाङ्ग्रे सवारी उत्पादक कम्पनीहरूको सहभागिता भने कम छ ।

शोमा राखिएका मोटरसाइकल र स्कुटरले युवा वर्गलाई विशेष रूपमा तानेको देखिन्छ । अवलोकनकर्ताले नयाँ मोडेलका दुई पाङ्ग्रे सवारीको जानकारी लिने र खरिदका लागि बुकिङ गर्ने कार्यमा उत्साह देखाएका छन् ।

विगतका वर्षहरूमा दुई पाङ्ग्रे सवारीका स्टलले भरिभराउ हुने नाडा अटो शोमा यसपटक भने अवस्था फरक देखिएको छ । यस पटकको प्रदर्शनीमा हिरो, रोयल इन्फिल्ड, जोन्सन र यामाहा गरी जम्मा ४ वटा मात्र दुई पाङ्ग्रे सवारी ब्रान्डले सहभागिता जनाएका छन् । जसका कारण शो केही खल्लो महसुस भएको छ ।

कम्पनीहरूको सीमित उपस्थितिबीच दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन अवलोकन गर्ने र जानकारी लिनेको भिड लागेको छ, जसले बजारमा यी सवारीसाधनको माग र लोकप्रियता स्पष्ट पार्छ ।

हिरोका ४ नयाँ मोडेल

नाडा अटो शोमा हिरोले ४ नयाँ मोडेलका बाइक तथा स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । हिरोको अधिकृत विक्रेता सीजी मोटर्सले हिरो जुम–१२५, स्प्लेन्डर–१२५, एक्सपल्स २१० र जुम–१६० सार्वजनिक गरेको हो । चारमध्ये जुम–१२५ स्कुटर र न्यू स्प्लेन्डर १२५ सीसी बिक्रीमा राखिएको छ । हिरो जुम १२५ स्कुटरको मूल्य ३ लाख ९ हजार ९ सय र स्प्लेन्डर १२५ को २ लाख ६६ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

१२४.६ सीसी क्षमताको सिंगल सिलिन्डर, एयर कुल्ड इन्जिन रहेको हिरो जुम स्कुटरले ७.३ किलोवाट पावर र १०.४ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यो स्टुकरमा एलईडी प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, फाल्कन इन्सपायर पोजिसन लाइट, टर्न बाई टर्न नेभिगेसन र यूएसबी चार्जिङ पोर्ट जस्ता फिचर छन् ।

त्यस्तै सुपर स्प्लेन्डरमा १२४.७ सीसी सिंगल सिलिन्डर एयर कुल्ड बीएस ६ इन्जिन छ । यसले अधिकतम १०.७ बीएचपी र १०.६ एनएम पीक टर्क जेनेरेट गर्छ ।

५ स्पीड गेयरबक्स जडान गरिएको सुपर स्प्लेन्डरमा तेल ट्यांकीको क्षमता १३ लिटर छ । यसमा एक्सटेकमा एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल लाइट दिइएको छ । टर्न इन्डिकेटर र टेल ल्याम्प हलोजिन बल्बमा रहेको छ । यसमा रियल टाइम माइलेज, साइड स्ट्यान्डका इन्डिकेसन, हाई बिम र फ्युल कम भए÷नभएको हेर्न सकिने व्यवस्था छ ।

हिरोको एक्सपल्स २१० बाइक र जुम १६० स्कुटर भने डिस्प्लेमा मात्रै राखिएको हो । एक्सपल्स–२१० बाइकमा ४ स्ट्रोक ४ भल्भ सिंगल सिलिण्न्डर, एलसी, डीओएचसी र लिक्विड कुल्डको २१० सीसी क्षमताको इन्जिन छ ।

यो मोटरसाइकलमा फ्रन्टमा ४३ एमएम फुल्ली एड्जस्टेबल यूएसडी फर्क पाउन सकिन्छ । यो मोटरसाइकलमा इन्ड्युरो स्टाइल टेल सेङसन, स्वीचेबल च्यानल एबीएस ओडोमिटर, गियर इन्डिकेटर र बाई टर्न नेभिगेसन देखिने ४.२ इन्चको टीएफटी इन्स्ट्र्ुमेन्ट क्लस्टर उपलब्ध छ । यो बाइक अहिले डिस्प्ले मात्रै गरिएको र बजारमा आउन केही समय कुर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

त्यस्तै जुम १६० स्कुटरमा १५६ सीसीको ४ भल्भ सिंगल सिलिन्डर एसओएचसी लिक्विड कुल्ड इन्जिन छ । जसले १०.९ किलोवाट पावर र १४ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ । यसमा आई थ्रीएस साइलेन्ट, स्मार्ट कि पल्स, डुअल च्याम्बर एलईडी हेडल्याम्प र लङ भाइजर एन्ड टुरिङ बक्स जस्ता आधुनिक फिचर छन् । यो स्कुटर समेत बजार आउन केही समय कुर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

यामाहाका २ नयाँ मोटरसाइकल

यामाहाका दुई नयाँ मोडेलका मोटरसाइकल सार्वजनिक भएको छ । नाडा अटो शोमा नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लू राइड्सले यामाहा एमटी–१५ भी २ र एफजेड एस भी ३ डीएलएक्सको नयाँ मोडेल सार्वजनिक गरेको हो ।

एमटी १५ सेतो र ग्रे रङ तथा एफजेड भी–३ सेतो रङमा सार्वजनिक गरिएको हो । एमटी–१५ को मूल्य ५ लाख ५७ हजार ९ सय र एफजेड भी–३ को ४ लाख १२ हजार ९ सय तोकिएको छ । यो मुल्य अटो शोका लागि मात्रै राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । दुई दिनपछि क्रमशः ५ लाख ६९ हजार ९ सय र ४ लाख १५ हजार ९ सय हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

यी दुवै मोडेलका बाइकले विश्वव्यापी रूपमा पहिचान दिने र राइडरहरूलाई नयाँ ट्रेन्ड सेट गर्ने कम्पनीको विश्वास छ ।

जोनसोनका मोटरसाइकल

अटो शोमा चाइजिन ब्रान्ड जोनसोनका मोटरसाइकल समेत प्रदर्शनमा राखिएका छन् । ज्योति समूह अन्तर्गतको स्यामुकापुले जेडएस२००जीवाई–४, ५ लगायतका ब्रान्डका बाइक प्रदर्शनमा राखेको हो । ती बाइक अवलोकन गर्नेहरूको पनि भिड देखिएको थियो ।

हेर्नुहोस् थप तस्वीरहरू :

अटोमोबाइल प्रदर्शनी दुई पाङ्ग्रे नाडा अटो शो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्वोच्च अदालतले डिम्ब भण्डारणविरुद्ध किन अन्तरिम आदेश दिएको हो ?

सर्वोच्च अदालतले डिम्ब भण्डारणविरुद्ध किन अन्तरिम आदेश दिएको हो ?
बालुवाटार बैठकमा उपसभामुखबारे प्रधानमन्त्री- ‘रास्वपाका माग पूरा गर्दिउँ, प्रक्रिया अघि बढाउँ’

बालुवाटार बैठकमा उपसभामुखबारे प्रधानमन्त्री- ‘रास्वपाका माग पूरा गर्दिउँ, प्रक्रिया अघि बढाउँ’
उपसभामुख हटाउन नहुने मत पार्टीमा हुँदाहुँदै अघि बढे देउवा

उपसभामुख हटाउन नहुने मत पार्टीमा हुँदाहुँदै अघि बढे देउवा
नाडा अटो शो : आकर्षक अफरसहित सार्वजनिक भए यी ब्रान्ड न्यु कार

नाडा अटो शो : आकर्षक अफरसहित सार्वजनिक भए यी ब्रान्ड न्यु कार
सत्तापक्ष चाहन्छ संवैधानिक परिषद्‌माथि जबर्जस्त पकड

सत्तापक्ष चाहन्छ संवैधानिक परिषद्‌माथि जबर्जस्त पकड
नाडा अटो शोमा यामाहाको नयाँ भेरिएन्ट सार्वजनिक

नाडा अटो शोमा यामाहाको नयाँ भेरिएन्ट सार्वजनिक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित