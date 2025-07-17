+
English edition
+
‘चीन र भारतको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुपर्छ’ 

महेन्द्रबहादुर पाण्डे महेन्द्रबहादुर पाण्डे
२०८२ भदौ ४ गते २०:२४

प्रधानमन्त्री अब एक डेढ हप्तामा  चीनको एससीओ सम्मेलनमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री  नरेन्द्र मोदी पनि आउनुहुन्छ । त्यो बेलामा नेपालले साइडलाइनमा मिटिङको व्यवस्थापन गरेर अहिलेको सहमतिबारे भन्नुपर्छ । चिनियाँहरुलाई भेटको व्यवस्थापन गर्न भन्नुपर्छ ।

लिपुलेकको विवाद अब दुईपक्षीय वार्ता गरेर मात्र समाधान हुने इस्यु होइन । त्यो त्रिपक्षीय हुनुपर्छ। यो नेपाल चीन र भारत जोड्ने विन्दु हो । त्यसैले यसका लागि तीवटै मुलुक जरुरी हुन्छ।

अहिले हामीले कुरा उठाउनैपर्छ । चाइनिजहरुलाई पनि सोध्नुपर्छ, ‘हाम्रो जमिनबाट हामीलाई चाहिँ बाइपास गरेर तपाईंहरु कसरी व्यापार गर्नुहुन्छ ?

भारतीयहरूलाई पनि बोर्डरका इस्यु समाधान गर्न भन्नैपर्छ ।  सचिव लेभलमा केही कुरा भएको थियो जस्तो लाग्छ । तर अब टुंग्याउने भन्ने ढंगले नै जानुपर्छ । त्यसका लागि लिपुलेकको विषयमा चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता जरुरी हुन्छ । यो कुरा बडो  स्पष्ट भन्न जरुरी छ ।

 अहिले उनीहरुले हामीलाई संलग्न नगराई के आधारमा सहमति गरिरहेका छन् ?  सैनिक शक्तिको आधार आणविक अस्त्रको आडमा ?

यो विषयलाई राजनीतिक र शान्तिपूर्ण ढंगले सोच्नुपर्छ । सार्वभौम मुलुकहरुबीच एकले अर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान गरेर छिमेकी देशरहरुलाई व्यवस्थित र  त्रिपक्षीय लाभको निमित्त काम गर्ने भन्ने हो ।

यदि त्यही बाटोबाट उनीहरुले  व्यापार गर्न चाहेका हुन् भने नेपाललाई उनीहरुले के दिन्छन् त्यसको सट्टामा नेपालले के पाउँछ सार्वभौम मुलुकलाई बाइपास गरेर अर्काले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई नेपालले सहन सक्दैन 

त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई कसरी हेर्ने त्यो कुरा गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। चीनको अन्तर्राष्ट्रिय पोजिसन के हो त्यसमा नेपालको भूमिका के हुन सक्छ भारतको पोजिसन के हो त्यसमा नेपालको भूमिका के हुन सक्छ नेपाललाई बाइपास गर्दा  उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ त्यो विषयमा हामीले तथ्यपूर्ण ढंगबाट कुरा गर्न जरुरी हुन्छ।

त्यसैले अहिले चीनमा हुन लागेको सम्मेलनको बेलामा नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्छ । भारत र चीनबीच भएको सहमतिक डकुमेन्ट हेरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कन्सर्न जाहेर गर्नुपर्छ।

नेपालचीन र भारत सार्वभौम राष्ट्र हुन् । त्यसैले बराबर छन् । शक्तिको आधार जनसंख्याआणविक अस्त्रहातहतियार किअर्थतन्त्रलाई बनाउने त्यो छुट्टै कुरा हो।

तर सार्वभौमिकताका हिसाबले समानताको आधारमा सबैलाई आ-आफ्नो संरक्षण गर्ने  अधिकार हुन्छ । अब चीनमा पनि साइडलाइनमा कुरा गरेर यो विषयलाई दृढताका साथ कुरा उठाउने तयारी गरी प्रधानमन्त्री भारत जानुपर्छ ।

(चीनका लागि पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

चीन भारत
