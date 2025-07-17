+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पहिरोले अवरुद्ध कोदारी सडकखण्ड ३ हप्तापछि सञ्चालनमा

अरनिको राजमार्ग स्थित कोदारीको इको पहिरोमा सडक भासिएर अबरुद्ध भएसगै बिहिवारबाट सडक सञ्चालन गरिएको हो ।

0Comments
Shares
कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८२ भदौ ५ गते १७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत कोदारी सडकमा साउन १७ गते खसेको पहिरोले सडक भासिएपछि तीन हप्तादेखि अबरुद्ध थियो।
  • बिहीबारबाट कोदारी सडक सञ्चालनमा आएको छ र नेपाल छिरेका ४५ वटा कन्टेनर भन्सार यार्ड पुगेका छन्।
  • चिनियाँ भुभागमा झन्डै ५०० कन्टेनर रोकिएका छन् र जाँचपाँचमा समय लाग्ने भएकाले ढुवानी ढिला हुने व्यावसायीहरूले बताएका छन्।

५ भदौ, काभ्रेपलाञ्चोक । पहिरोले सडक अबरुद्ध हुँदा ३ हप्ता देखि अबरुद्ध भएको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत कोदारी सडक सञ्चालनमा आएको छ । अरनिको राजमार्ग स्थित कोदारीको इको पहिरोमा सडक भासिएर अबरुद्ध भएसगै बिहिवारबाट सडक सञ्चालन गरिएको हो ।

बर्षातको समय भएकोले पानी परेपछि निरन्तर पहिरो बग्ने सो क्षेत्रको सडक अबरुद्ध हुँदै आएको थियो । पहिरो पन्छाउन हर प्रयास गर्दा पनि सडक नखुल्दा सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट, भोटेकोसी गाउँपालिका र नाका सबद्ध व्यावसायिले हैरानी खेप्न पुगे।

चाडपर्व नजिकिएसगै व्यावसायिले तातोपानीबाट दशै, तिहार, छठ लगायत पर्वलाई लक्षित सामाग्री हालिसकेका छन् । तर तातोपानी कोदारी सडक पुर्णरुपमा बन्द बन्न पुग्दा व्यावसायी मारमा परेका हुन्।

‘पहिरो गएको ३ हप्ता भयो हामी ३ हप्ता देखि सडक नखुल्दा समस्य भोग्न पर्‍यो सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य सघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले भने, ‘यो ३ हप्ताको समयमा धेरै घाटा ब्यहोर्नु पर्‍यो कतिपय सामान बोकाएर पहिरो पारी गरियो तर बिहिबारबाट सडक खुलेको छ, अध्यक्ष बस्नेतले भने अब पानी परेर पहिरो बगेन भने अस्थायी रुपमा सडक संचालन हुन्छ।’

बिहिवार अड्किएको ३० वटा सामान बोकेको कन्टेनर भन्सार यार्ड् पुगे भने नेपालबाट खाली कन्टेनर चीन तर्फ अहिलेसम्म ६ वटा गएको व्यावसायिहरु बताउँछन्। अहिले हामीले खाली कन्टेनर मितेरी पुल छेउमा राख्ने गरि पठाएका छौ, बेलुकासम्म १५/२० वटा कन्टेनर पठाइने व्यावसायी बिजय शेर्पाले बताए ।

अरनिको राजमार्ग स्थित भोटेकोशी गाउँपालिका–२ मा पर्ने कोदारी सडक खण्डको इको पहिरोमा साउन १७ गते राती खसेको पहिरोले सडक सबै भासिएको र माथिबाट बस्ती नै बगेर सडकको लेभलमा आइपुगेको थियो । बिहिबार सडक सञ्चालनमा आएसगै नेपाल छिरेका कन्टेनर ४५ वटा छ्न भने चिनियाँ भुभागमा झन्डै ५ सय कन्टेनर रोकिएका छन्।

सडकमा समस्या नआए न्यालम,ढिङ्ग्रे, खासा र जाङ्बु पोर्टमा रोकिएको कन्टेनर दुई दिन भित्र नेपाल भित्रिने छ्न्। तर चिनियाँ पक्षले जाचपास गर्न समय लगाउने भएकोले कन्टेनर आउन ढिला हुने व्यावसायीहरू बताउँछन्।

अरनिको राजमार्ग कोदारी सडकखण्ड पहिरो
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित