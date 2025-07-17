+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘कुुरा र कथा विथ राजवल्लभ’मा पहिलो पाहुना बने प्रदीप

राजवल्लभ सोध्छन्- अमेरिका कस्तो लाग्यो त ? प्रदीपको जवाफ छ- ‘सबैजना बिजी, गोइङ, प्रोग्रोसिभ कुरा गर्ने । नेपाल किन यस्तो सकेन भन्ने कुरा आउँछ मनमा । अमेरिकालाई ब्रान्डिङ गर्न पनि फिल्मको ठूलो रोल होला । हलिउडको भूमिका होला ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १८:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता राजवल्लभ कोइरालाले युट्युब शो ‘कुरा र कथा विथ राजवल्लभ’ सुरु गरेका छन्, जसको पहिलो एपिसोडमा प्रदीप खड्का पाहुनाका रूपमा सहभागी भएका छन्।
  • प्रदीप खड्काले आफू एमबीए मार्केटिङ गरेका र एक्टर नभए कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए, साथै अमेरिकाको ब्रान्डिङमा हलिउडको भूमिका रहेको उल्लेख गरे।
  • राजवल्लभले प्रविधिको दुनियाँमा मानिस एक्लो भएको भन्दै शो ल्याउनुको उद्देश्य प्रविधिसँग गफ गरेर समीपता बढाउनु रहेको बताए र चाँडै दोस्रो श्रृंखला ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

बाल्टिमोर (अमेरिका) । अभिनेता राजवल्लभ कोइरालाले युट्युब शो ‘कुरा र कथा विथ राजवल्लभ’ दर्शकमाझ ल्याएका छन् ।

शोको पहिलो एपिसोड रिलिज भएको छ, जहाँ उनका ‘एक्टर : टेक वन’ को-स्टार प्रदीप खड्का पहिलो पाहुनाको रुपमा सहभागी छन् ।

दुई अभिनेताबीचको लामो गफगाफ र घुमघाम रोचक लाग्छ जहाँ यी दुईजना बाल्यकाल सम्झिँदै सपना, चाहना र आगामी समयबारे गफिएका छन् ।

‘पछिल्लो समय के गरौंजस्तो लागिरहेको थियो र प्रदीप आएको मौका पारेर यो कार्यक्रम गरेँ’ राजवल्लभ युट्युब शो ल्याउनुको कारणबारे सुनिए ।

प्रदीपलाई पहिलो पाहुनाको रुपमा पाउँदा आफूले सम्मानित र आभार महसुस गरेको राजवल्लभले बताएका छन् । प्रदीपलाई उनले सोधेका छन्- एक्टर नभएको प्रदीप के हुन्थ्यो ?

जवाफमा प्रदीपले आफूले एमबीए मार्केटिङमा गरेको र एक्टर नभएको भए कुनै कर्पोरेट हाउसमा काम गरिरहेको हुनसक्ने बताए ।

प्रदीपले आफू सानो बेलामा चकचके रहेको र बहिनी ज्ञानी रहेको सम्झिए । राजवल्लभले चाहिँ कक्षा ६ मा पढ्ने बेलामा आफूले एक्टर बन्छु भनेर बताएको याद रहेको स्मरण गरे ।

प्रदीपले भने, ‘सन् २०१२ सम्म आफूलाई एक्टर बन्छु र फिल्म खेल्छु भन्ने लागेको थिएन ।’ यसअघि अनलाइनखबरसँगको एक कुराकानीमा प्रदीपले आफू ‘एक्सिडेन्टल एक्टर’ रहेको बताएका थिए ।

दोस्रोपटक अमेरिका पुगेका प्रदीपले राजवल्लभसँगको कुराकानीमा अमेरिकी सपनाबारे पनि चर्चा गरेका छन् । उनले अमेरिकालाई ब्रान्डिङ गर्न हलिउडको भूमिका रहेको बताए ।

‘अमेरिकालाई ब्रान्डिङ गर्न पनि फिल्मको ठूलो रोल होला । हलिउडको भूमिका होला’ प्रदीप भन्छन् । राजवल्लभले फेरि सोध्छन्- अमेरिका कस्तो लाग्यो त ?

प्रदीपको जवाफ छ- ‘सबैजना बिजी, गोइङ, प्रोग्रोसिभ कुरा गर्ने । नेपाल किन यस्तो सकेन भन्ने कुरा आउँछ मनमा ।’

प्रविधिसँग गफिन पाए नजिक हुन्छौं कि ?

भिडियोको अन्त्यतिर राजवल्लभले शो ल्याउनुको उद्देश्यबारे चर्चा गरेका छन् । प्रविधिको दुनियाँमा मानिस एक्लो भएको बताउँदै राजवल्लभले प्रविधिसँगै गफ र कुरा भए समीपमा हुने धारणा राखेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्लाटफर्म जहाँ हामी साथीभाइसँग गफ गर्छौं, त्यहाँबाट उपज भएका कुरालाई सेयर गर्न पायौं भने श्रोता र दर्शकलाई ज्ञान र रमाइलो ।’

‘यो शो क्रिएट गर्नुको कारण प्राविधिक दुनियाँमा हामी कतै एक्लो छौं कि ? प्रविधिले हामीलाई जोडेको छ । प्रविधिसँगै गफ र कुरा भए हामी समीपमा हुन्छौं कि’ राजवल्लभ भन्छन् ।

उनले सम्भव भएसम्म नयाँ श्रृंखलाहरू पस्किने बताएका छन् । चाँडै दोस्रो श्रृंखला ल्याउने तयारीमा छन् । राजवल्लभले ‘एक्टर : टेक वन’ फिल्मबाट अभिनयमा हालै पुनरागमन गरेका थिए ।

राजवल्लभ कोइराला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पहिरोले अवरुद्ध कोदारी सडकखण्ड ३ हप्तापछि सञ्चालनमा

पहिरोले अवरुद्ध कोदारी सडकखण्ड ३ हप्तापछि सञ्चालनमा
भारत–चीनसँग नेपालले थाल्नुपर्छ शान्त कूटनीति

भारत–चीनसँग नेपालले थाल्नुपर्छ शान्त कूटनीति
दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै पाउने

दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै पाउने
अनलाइनखबरकर्मी पोखरेललाई डायस्पोरा जर्नालिज्म अवार्ड

अनलाइनखबरकर्मी पोखरेललाई डायस्पोरा जर्नालिज्म अवार्ड
बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति बेलायतबाट आउँदा विमानस्थलमा समातिए

बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति बेलायतबाट आउँदा विमानस्थलमा समातिए
संसद्‍मा एकै स्वर : भारत-चीन सहमति आपत्तिजनक र अस्वीकार्य

संसद्‍मा एकै स्वर : भारत-चीन सहमति आपत्तिजनक र अस्वीकार्य

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित