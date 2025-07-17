यो साता सुस्ताएको सेयर बजारमा मूल्य धेरै बढेका यी ८ कम्पनी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ भदौ, काठमाडौं । गत साता २७८८ मा रहेको सेयर बजार यो साता ३१ अंक घट्दै २७५७ मा झरेको छ । यो साता सेयर बजारको उतारचढाव न्यून रह्यो । साताका पछिल्ला चार दिन बजारको उतारचढाव एकल अंकमा नै सीमित रह्यो ।
साताको पहिलो दिन आइतबार २७.१४ अंक बजार घटेको थियो । सोमबार ९.१६ र मंगलबार ६.५१ अंक बढेको बजार बुधबार ९.७० र बिहीबार ९.२२ अंक घट्यो ।
बजारको न्यून उतारचढावमा यो साता कारोबार रकम पनि सुक्दै गयो । आइतबार ७ अर्ब ७३ करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार ६ अर्ब १७ करोड, मंगलबार ५ अर्ब ६३ करोड, बुधबार ५ अर्ब २० करोड तथा बिहीबार ५ अर्ब २ करोडको भयो ।
यसरी कारोबार रकम निरन्तर घट्दै जानुको पछाडि खरिद वा बिक्रीप्रति यतिबेला चासो घट्नु हो । होटल तथा पर्यटनबाहेक यो साता सबै समूहका सूचक घटेका छन् । सो समूह सूचक १.२३ प्रतिशत बढ्यो ।
अन्य समूह सबैभन्दा धेरै घट्यो । यस समूहका हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल टेलिकम, नेपाल पुनर्बीमाजस्ता ठूला कम्पनीको मूल्य घट्दा समूह बढी प्रभावित बन्यो । त्यस्तै यसै समूहको ट्रेड टावर मूल्य धेरै घट्ने कम्पनीमा परेको छ ।
यो साता किन सुस्तायो बजार ?
पैसा हुनेहरु पनि यतिबेला बजार अझै घट्ने आशमा पर्खिरहेका छन् भने बेच्ने पनि आत्तिएका छैनन् । अब कम्पनीहरुले लाभांश दिने बेला भएको छ, सबै पक्ष सकारात्मक पनि भएकाले बेच्नेहरु धैर्य भएका छन् । अर्कोतर्फ खरिद गर्नेहरु बजार तत्काल नबढ्ने आशमा छन् ।
बजारमा यतिबेला अल्पकालीन ‘सिजनल’ रौनक सकिएको लगानीकर्ता सुवासचन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । बजार साउन/भदौमा एउटा उच्चतम अंक कायम गरेपछि मंसिर/पुससम्म नै सुस्ताउने गरेको छ । यो साता मात्रै नभइ अबका केही महिना नै बजार उतारचढाव न्युन रहने अनुमान छ ।
गत वर्ष पनि साउनको ३१ गते नेप्से ३ हजार अंक पुगेको थियो, जुन अंक वर्ष २०८१ भरका लागि उच्चतम रह्यो । यो पटक पनि ३००२ अंक पुगेर फर्किएको बजार कतै वर्ष २०८२ भरकै लागि उच्चतम हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
एकथरि ठूला कारोबारीले साउन/भदौमा बजार ह्वात्त बढेका बेला बेचेपछि फेरि त्यो पैसा केही महिना नफर्किने गरेको उनले बताए । ‘यो पटक सिजनल रौनक केही छिटो सकियो’ ढुंगानाले भने ।
यतिबेला धेरै व्यापारीले सेयर बजारबाटै चाडपर्वको आयात तथा व्यापारका लागि रकम जोहो गर्ने र उनीहरुको पैसा चाडपर्व नसकिएसम्म बजारमा नआउने गरेको छ ।
यो वर्ष सैद्धान्तिक पक्ष र नीतिगत व्यवस्थाले सहज गरेकाले बजार धेरै नघट्ने उनको अनुमान छ । ब्याजदर अझै घटिरहेको, कम्पनीका वित्तीय विवरण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सुधारिएको, पर्याप्त नीतिगत सुधार भएको, कम्पनीको लाभांश क्षमता बढेको जस्ता पक्षका कारण बजारले सकारात्मक ऊर्जा लिएको छ ।
यो साता धेरै कारोबार भएका कम्पनी
यो साता रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको कम्पनी हो– नेपाल पुनर्बीमा । कम्पनीको कुल १ अर्ब ३२ करोडको कारोबार भयो । यद्यपि साताभर मूल्य भने १.९१ प्रतिशत घट्यो ।
नेपाल पुनर्बीमापछि धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन रि, हिमालयन डिस्टिलरी, बुटवल पावर, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिवम् सिमेन्ट, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, राधि विद्युत् र पन्चकन्या माइ हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे ।
त्यस्तै कारोबार संख्याका आधारमा ट्रेड टावर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, सान्भी इनर्जी, बलेफी हाइड्रोपावर, हिमालयन डिस्टिलरी, नेपाल पुनर्बीमा, लिबर्टी इनर्जी, पन्चकन्या माइ हाइड्रोपावर र कुमारी बैंक क्रमशः अगाडि रहे ।
आईपीओ, एफपीओ तथा हकप्रद सेयर खुलेका छन् ?
आम सर्वसाधरणका लागि हाल कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ तथा एफपीओ खुलेका छैनन् ।
आगामी साता भदौ ११ गतेदेखि भने आम सर्वसाधारणका लागि बन्दीपुर केबुलकारको आईपीओ खुल्ने छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई पनि अहिले कुनै आईपीओ खुलेको छैन ।
प्रभावित स्थानीयका लागि पनि कुनै कम्पनीको आईपीओ खुलेको छैन । जोशी हाइड्रोपावरमा हकप्रद सेयर आवेदन खुलिरहेको छ । जोशी हाइड्रोपावरले १ बराबर ०.६५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । जोशीमा भदौ १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
चीनको बजार उकालो लाग्दा अमेरिकाको ओरालोतिर
विश्वका ठूला बजारमध्ये चीनको सांघाई कम्पोजिट इन्डेक्स यो साता ३.०५ प्रतिशत बढ्यो । एक महिनामा भने यो सूचक ६.८१ प्रतिशत बढिसकेको छ ।
अमेरिकाको डाओ जोन्स इन्डेक्स यो साता ०.८३ प्रतिशत घटेको छ भने अर्को एस एण्ड पी ५०० इन्डेक्स १.६६ प्रतिशत घटेको छ । लण्डनको एफटीएसई १०० इन्डेक्स यो साता १.८० प्रतिशत बढ्यो ।
जापानको निक्की २२५ इन्डेक्स यो साता १.८९ प्रतिशत घट्यो । चीनको सांघाई कम्पोजिट इन्डेक्स यो साता ३.०५ प्रतिशत बढ्यो । भारतको बीएसई सेन्सेक्स यो साता ०.२० प्रतिशत घट्यो ।
