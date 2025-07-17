+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यो साता सुस्ताएको सेयर बजारमा मूल्य धेरै बढेका यी ८ कम्पनी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १७:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यो साता सेयर बजार २७८८ अंकबाट २७५७ अंकमा झरेको छ र कारोबार रकम निरन्तर घट्दै गएको छ।
  • नेपाल पुनर्बीमाको कारोबार सबैभन्दा बढी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भएको छ, तर यसको मूल्य १.९१ प्रतिशत घटेको छ।
  • चीनको सांघाई कम्पोजिट इन्डेक्स ३.०५ प्रतिशत बढ्दा अमेरिकाको डाओ जोन्स र एस एण्ड पी ५०० इन्डेक्स घटेका छन्।

६ भदौ, काठमाडौं । गत साता २७८८ मा रहेको सेयर बजार यो साता ३१ अंक घट्दै २७५७ मा झरेको छ । यो साता सेयर बजारको उतारचढाव न्यून रह्यो । साताका पछिल्ला चार दिन बजारको उतारचढाव एकल अंकमा नै सीमित रह्यो ।

साताको पहिलो दिन आइतबार २७.१४ अंक बजार घटेको थियो । सोमबार ९.१६ र मंगलबार ६.५१ अंक बढेको बजार बुधबार ९.७० र बिहीबार ९.२२ अंक घट्यो ।

बजारको न्यून उतारचढावमा यो साता कारोबार रकम पनि सुक्दै गयो । आइतबार ७ अर्ब ७३ करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार ६ अर्ब १७ करोड, मंगलबार ५ अर्ब ६३ करोड, बुधबार ५ अर्ब २० करोड तथा बिहीबार ५ अर्ब २ करोडको भयो ।

यसरी कारोबार रकम निरन्तर घट्दै जानुको पछाडि खरिद वा बिक्रीप्रति यतिबेला चासो घट्नु हो ।  होटल तथा पर्यटनबाहेक यो साता सबै समूहका सूचक घटेका छन् । सो समूह सूचक १.२३ प्रतिशत बढ्यो ।

अन्य समूह सबैभन्दा धेरै घट्यो । यस समूहका हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल टेलिकम, नेपाल पुनर्बीमाजस्ता ठूला कम्पनीको मूल्य घट्दा समूह बढी प्रभावित बन्यो । त्यस्तै यसै समूहको ट्रेड टावर मूल्य धेरै घट्ने कम्पनीमा परेको छ ।

यो साता किन सुस्तायो बजार ?

पैसा हुनेहरु पनि यतिबेला बजार अझै घट्ने आशमा पर्खिरहेका छन् भने बेच्ने पनि आत्तिएका छैनन् । अब कम्पनीहरुले लाभांश दिने बेला भएको छ, सबै पक्ष सकारात्मक पनि भएकाले बेच्नेहरु धैर्य भएका छन् । अर्कोतर्फ खरिद गर्नेहरु बजार तत्काल नबढ्ने आशमा छन् ।

बजारमा यतिबेला अल्पकालीन ‘सिजनल’ रौनक सकिएको लगानीकर्ता सुवासचन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । बजार साउन/भदौमा एउटा उच्चतम अंक कायम गरेपछि मंसिर/पुससम्म नै सुस्ताउने गरेको छ । यो साता मात्रै नभइ अबका केही महिना नै बजार उतारचढाव न्युन रहने अनुमान छ ।

गत वर्ष पनि साउनको ३१ गते नेप्से ३ हजार अंक पुगेको थियो, जुन अंक वर्ष २०८१ भरका लागि उच्चतम रह्यो । यो पटक पनि ३००२ अंक पुगेर फर्किएको बजार कतै वर्ष २०८२ भरकै लागि उच्चतम हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

एकथरि ठूला कारोबारीले साउन/भदौमा बजार ह्वात्त बढेका बेला बेचेपछि फेरि त्यो पैसा केही महिना नफर्किने गरेको उनले बताए । ‘यो पटक सिजनल रौनक केही छिटो सकियो’ ढुंगानाले भने ।

यतिबेला धेरै व्यापारीले सेयर बजारबाटै चाडपर्वको आयात तथा व्यापारका लागि रकम जोहो गर्ने र उनीहरुको पैसा चाडपर्व नसकिएसम्म बजारमा नआउने गरेको छ ।

यो वर्ष सैद्धान्तिक पक्ष र नीतिगत व्यवस्थाले सहज गरेकाले बजार धेरै नघट्ने उनको अनुमान छ । ब्याजदर अझै घटिरहेको, कम्पनीका वित्तीय विवरण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सुधारिएको, पर्याप्त नीतिगत सुधार भएको, कम्पनीको लाभांश क्षमता बढेको जस्ता पक्षका कारण बजारले सकारात्मक ऊर्जा लिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेयर मार्जिन कारोबारमा नीतिगत सहजता ल्याइँदै, होला सफल ?

यो साता धेरै कारोबार भएका कम्पनी

यो साता रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको कम्पनी हो– नेपाल पुनर्बीमा । कम्पनीको कुल १ अर्ब ३२ करोडको कारोबार भयो । यद्यपि साताभर मूल्य भने १.९१ प्रतिशत घट्यो ।

नेपाल पुनर्बीमापछि धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन रि, हिमालयन डिस्टिलरी, बुटवल पावर, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिवम् सिमेन्ट, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, राधि विद्युत् र पन्चकन्या माइ हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे ।

त्यस्तै कारोबार संख्याका आधारमा ट्रेड टावर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, सान्भी इनर्जी, बलेफी हाइड्रोपावर, हिमालयन डिस्टिलरी, नेपाल पुनर्बीमा, लिबर्टी इनर्जी, पन्चकन्या माइ हाइड्रोपावर र कुमारी बैंक क्रमशः अगाडि रहे ।

आईपीओ, एफपीओ तथा हकप्रद सेयर खुलेका छन् ?

आम सर्वसाधरणका लागि हाल कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ तथा एफपीओ खुलेका छैनन् ।

आगामी साता भदौ ११ गतेदेखि भने आम सर्वसाधारणका लागि बन्दीपुर केबुलकारको आईपीओ खुल्ने छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई पनि अहिले कुनै आईपीओ खुलेको छैन ।

प्रभावित स्थानीयका लागि पनि कुनै कम्पनीको आईपीओ खुलेको छैन । जोशी हाइड्रोपावरमा हकप्रद सेयर आवेदन खुलिरहेको छ । जोशी हाइड्रोपावरले १ बराबर ०.६५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । जोशीमा भदौ १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

चीनको बजार उकालो लाग्दा अमेरिकाको ओरालोतिर

विश्वका ठूला बजारमध्ये चीनको सांघाई कम्पोजिट इन्डेक्स यो साता ३.०५ प्रतिशत बढ्यो । एक महिनामा भने यो सूचक ६.८१ प्रतिशत बढिसकेको छ ।

अमेरिकाको डाओ जोन्स इन्डेक्स यो साता ०.८३ प्रतिशत घटेको छ भने अर्को एस एण्ड पी ५०० इन्डेक्स १.६६ प्रतिशत घटेको छ । लण्डनको एफटीएसई १०० इन्डेक्स यो साता १.८० प्रतिशत बढ्यो ।

जापानको निक्की २२५ इन्डेक्स यो साता १.८९ प्रतिशत घट्यो । चीनको सांघाई कम्पोजिट इन्डेक्स यो साता ३.०५ प्रतिशत बढ्यो । भारतको बीएसई सेन्सेक्स यो साता ०.२० प्रतिशत घट्यो ।

साताको सेयर बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो साता ५ कम्पनीका सेयरधनीले कमाए ११ प्रतिशत बढी नाफा

यो साता ५ कम्पनीका सेयरधनीले कमाए ११ प्रतिशत बढी नाफा
यो साता बजार घट्दा पनि मूल्य धेरै बढेका यी १० कम्पनी

यो साता बजार घट्दा पनि मूल्य धेरै बढेका यी १० कम्पनी
यो साता ३.९ प्रतिशत बढ्यो सेयर बजार, यी हुन् मूल्य धेरै बढेका १० कम्पनी

यो साता ३.९ प्रतिशत बढ्यो सेयर बजार, यी हुन् मूल्य धेरै बढेका १० कम्पनी
यो साता ५ प्रतिशत बढ्यो बजार, यी हुन् मूल्य धेरै बढेका १० कम्पनी

यो साता ५ प्रतिशत बढ्यो बजार, यी हुन् मूल्य धेरै बढेका १० कम्पनी
यो साता बजारमा मूल्य धेरै बढेका यी १० कम्पनी

यो साता बजारमा मूल्य धेरै बढेका यी १० कम्पनी
यो साता ४ प्रतिशत बढ्यो बजार, यी हुन् मूल्य धेरै बढेका कम्पनी

यो साता ४ प्रतिशत बढ्यो बजार, यी हुन् मूल्य धेरै बढेका कम्पनी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित