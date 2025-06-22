बुङ्गल हाइड्रोपावरको आईपीओ भदौ १६ देखि खुल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेडले १७ लाख १ हजार ५ सय कित्ता आईपीओ भदौ १६ देखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ने जनाएको छ।
- कम्पनीले ८३ करोड जारी पूँजीको ३५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको छ।
- बझाङमा १०.७० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ र कम्पनीले बी रेटिङ पाएको छ।
८ भदौ, काठमाडौं । सर्वसाधारणका लागि बुङ्गल हाइड्रो लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा भदौ १६ देखि आवेदन खुल्ने भएको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीय तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई यसअघि आईपीओ बाँडफाँट भइसकेको छ ।
आम सर्वसाधारणका लागि १७ लाख १ हजार ५ सय कित्ता आईपीओ खुल्ने छ । कम्पनीले जारी पूँजी ८३ करोडको ३५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको हो ।
अंकित मूल्य १ सयका दरले भदौ १९ गतेसम्म यसमा आवेदन दिन सकिनेछ । न्यूनतम १० तथा अधिकतम २० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर वा सीआस्बा सदस्य भएका/आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आईपीओमा आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रवन्धक हिमालयन क्यापिटलले जनाएको छ ।
गत चैत मसान्तसम्म कम्पनी नोक्सानीमा छ । आयोजना नै सञ्चालन भइनसकेकाले सञ्चित नोक्सानी ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ७२ पैसा ऋणात्मक छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ९२ रुपैयाँ १६ पैसा छ ।
कम्पनीले बझाङमा १०.७० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर छ । अनुमति बहाल रहने अवधि २६ वर्ष १० महिना रहेको छ । केयर रेटिङबाट कम्पनीले बी रेटिङ पाएको छ ।
