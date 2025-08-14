शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब बचतमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांक अनुसार यस वर्ष अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा शोधनान्तर स्थिति बचत अझ बढेको हो ।
सो आवमा ५०२ अर्ब ४९ करोडले बचतमा थियो । मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको तुलनामा भित्रने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर बचत निरन्तर बचतमा छ । यस्तो बचत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा बचतमा जान्छ ।
निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति–संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर बचत भएमा बाह्य क्षेत्र कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्छ भने घाटा भएमा विदेशी मुद्रा बाह्य प्रवाह बढी हुन जान्छ ।
शोधनान्तर खाताले चालु खाता र पुँजी तथा वित्तीय खातामा गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थासँग भएको कारोबारलाई समेट्छ । यस वर्ष निर्यातले कीर्तिमान राखेको थियो भने आयात अपेक्षित बढ्न सकेको थिएन ।
पर्यटकबाट हुने आय समेत वृद्धि भएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहले कीर्तिमान राखेको छ । जसले गर्दा शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुगेको हो । अमेरिकी डलरमा ४ अर्ब ३७ करोडले शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ७७ करोडले बचतमा थियो ।
यस वर्ष चालु खाता ४ अर्ब ९ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष चालु खाता २ खर्ब २१ अर्ब ७१ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा ३ अर्ब १ करोडले चालु खाता बचतमा छ ।
अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ६७ करोडले बचतमा थियो । यस वर्ष खुद पूँजीगत ट्रान्सफर ९ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो ट्रान्सफर ५ अर्ब ८१ करोड थियो । यस वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १२ अर्ब २ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष ८ अर्ब ४७ करोड मात्र एफडीआई आएको तथ्यांक छ ।
