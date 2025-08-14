उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय कार्यालय सीटीसी मलमा

८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय कार्यालय राजधानीको सुन्धारास्थित सीटीसी मलमा स्थानान्तरण भएको छ ।
महासंघको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन आइतबार नेकपा एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले गरे ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भगिरथ सापकोटाले सीटीसी मलको दोस्रो तलामा रहेको केन्द्रीय कार्यालयबाट महासंघका सबै प्रशासनिक काम थालिएको जानकारी दिए ।
महासंघले राजनीतिक दल, प्रशासन, निजी क्षेत्र र मिडिया क्षेत्रबीच पुलको काम गर्दै आएको अध्यक्ष सापकोटाले बताए । महासंघको वर्तमान कार्यसमिति ९९ सदस्यीय छ ।
२०६९ सालमा स्थापाना भएको महासंघमा हाल २५ हजार सदस्य छन् ।
