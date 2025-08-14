+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल आउने पर्यटकसँगै भित्रियो ८८ अर्ब ६६ करोड बराबर विदेशी मुद्रा

भ्रमण आय बढे पनि खुद सेवा आय भने घाटामा छ । यसो हुनुमा शिक्षाका लागि विदेशिने रकमको अंश ठूलो हुनु हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १८:२०
नेपाल भ्रमणमामा आएका चिनियाँ पर्यटक/फाइल फोटो

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल आउने पर्यटकसँगै नेपालमा एक वर्षमा ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा ७.७ प्रतिशतले भ्रमण आय सुधार भएको हो । अघिल्लो वर्ष ८२ अर्ब ३३ करोड भित्रिएको थियो ।

भ्रमण आय बढे पनि खुद सेवा आय भने घाटामा छ । यसो हुनुमा शिक्षाका लागि विदेशिने रकमको अंश ठूलो हुनु हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस वर्ष खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोडले घाटामा छ । यस वर्ष भ्रमण व्यय २ खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । यसमा शिक्षाका लागि विदेशिएको रकम १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड छ ।

अघिल्लो वर्ष शिक्षाका लागि १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय भने १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड थियो ।

गत आव नेपालबाट विदेश भ्रमण जाने नेपालीले ८५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगेका छन् । सरकारले विदेश भ्रमणमा जानेलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा समेत सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पर्यटक विदेशी मुद्रा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कम्पनीलाई पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा

जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कम्पनीलाई पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्यो २.६ प्रतिशत बिन्दु

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्यो २.६ प्रतिशत बिन्दु
शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब बचतमा

शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब बचतमा
सहकारी बैंकको एकीकृत निर्देशन तयार, पूँजी कोष ४ र ८ प्रतिशत तोकिने

सहकारी बैंकको एकीकृत निर्देशन तयार, पूँजी कोष ४ र ८ प्रतिशत तोकिने
कर्जा नोक्सानी घटाएर बैंकहरूले बढाएको नाफा कति दिगो ?

कर्जा नोक्सानी घटाएर बैंकहरूले बढाएको नाफा कति दिगो ?
पूर्ण लेखा परीक्षणमा बैंक छनोट गर्दा सम्पत्ति आकार हेरिने, १० बैंक कुन हुन् ?

पूर्ण लेखा परीक्षणमा बैंक छनोट गर्दा सम्पत्ति आकार हेरिने, १० बैंक कुन हुन् ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित