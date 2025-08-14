बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले विपन्न मिठुमायाको घर बनाइदिने

९ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रस्थित मनहरी गाउँपालिका–९ की मिठुमाया सुनारको घर बनाइदिने भएका छन् ।
बानियाँले आज सोमबार व्यक्तिगत खर्चबाट मिठुमायाको घर निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले आफ्नो सेवासुविधाको रकमबाट विपन्न, गरिबहरूको आवास बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
५ वर्षअघि श्रीमान गुमाएकी मिठुमाया अपाङ्गता भएका अशक्त छोरासहित जीर्ण घरमा बस्दै आएकी थिइन् । उनको एउटा छोरा संगम सुनारसमेत अपाङ्गता रहेको र थोत्रिएको घर बनाउन नसक्दा समस्यामा रहेको भन्दै स्थानीय अगुवाहरूले जानकारी गराएपछि मनहरी गाउँपालिकाले घर निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री बानियाँ समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
बानियाँले आफूले पाउने सेवासुविधाबाट खर्च हुने गरी एकल महिलाको घर निर्माण गर्न रकम सहयोग गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सोमबार मुख्यमन्त्री बानियाँले २ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।
उक्त रकमबाट मिठुमायाको २ वटा कोठा, एउटा भान्छासहित ट्वाइलेट बाथरुम निर्माण गरिने योजना बनाइएको मनहरी गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
