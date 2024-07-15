+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बाघ गणना पनि यसै वर्ष, आवश्यक २ करोड, सरकारले छुट्टायो २० लाख

‘सरकारले छुट्याएको रकमले एक छेउ पनि नपुग्ने भएपछि विभिन्न विदेशी दातृ निकाय तथा देशभित्रका विभिन्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बाघ गणनाको काम अगाडि बढाउने तयारी छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

0Comments
Shares
सुवास पण्डित सुवास पण्डित
२०८२ भदौ १० गते १०:५६

१० भदौ, चितवन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षण विभागले यही वर्ष बाघ गणना पनि गर्ने भएको छ । गैंडा गणना गर्ने तयारी गरिरहेको विभागले बाघ गणना पनि यसै वर्ष गर्ने तयारी अगाडि बढाएको हो ।

बाघ गणनाका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । तर, बाघ गणनाका लागि झण्डै २ करोड रकम खर्च लाग्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले छुट्याएको रकमले एक छेउ पनि नपुग्ने भएपछि विभिन्न विदेशी दातृ निकाय तथा देशभित्रका विभिन्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बाघ गणनाको काम अगाडि बढाउने तयारी छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

सरकारले हरेक चार चार बर्षमा बाघ गणना गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले २०८२ सालभित्र गैंडा र बाघ गणना दुवै हुने जानकारी दिए ।

बाघको गणना आगामी मंसिर–पुसतिर गर्ने गरी तयारी थालिएको विभागका महानिर्देशक डा.कँडेलको भनाइ छ । चितवन, बर्दिया, पर्सा, बाँके र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका साथै विभिन्न राष्ट्रिय वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि बाघको गणना हुँदै आएको छ ।

बाघ गणना गर्दा बाघको संख्याका आधारमा उनीहरुको आहारा प्रजातिको अवस्था के कस्तो छ भनेर पनि अध्ययन हुने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा.गणेश पन्तले बताए ।

यसअघि, सन् २०२२ मा गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा ३३५ वटा बाघ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । सो गणनामा चितवनमा १२८, बर्दिया निकुञ्जमा १२५, बाँके निकुञ्जमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ रहेको तथ्यांक थियो ।

गणनाको बेला बाघ बढी ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँमा स्वचालित क्यामेराहरु राख्ने गरिन्छ । त्यो क्यामेराले बाघको फोटो खिच्ने गर्दछ । बाघहरुको फोटो हेरेर तिनीहरुको शरीरमा भएको पाटाको आधारमा संख्या छुट्टाउने गरिन्छ ।

हरेक बाघको पाटा (शरीरमा भएका धर्का) फरक–फरक हुने बाघ विज्ञहरु बताउँछन् ।

तीन महिनासम्म बाघ हिँड्ने क्षेत्रमा राखिएका स्वचालित क्यामेराले खिचेका सबै फोटाहरु हेरेर संख्या निर्धारण गरिने महानिर्देशक डा.कँडेलले बताए ।

गैंडा गणना भने हात्ती माथि चढेर रियल टाइममा गरिन्छ । बाघ गणनामा मानिसको भौतिक उपस्थित नहुने भए पनि क्यामेराहरु महंगो पर्ने भएकाले गैंडा गणनामा भन्दा बढी खर्च लाग्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सन् २०२२ को गणनामा १ हजार क्यामेराहरु प्रयोग गरिएका थिए भने २ सय जना प्राविधिकलाई परिचालन गरिएको थियो ।

बाघ गणना गर्दा क्यामेराबाट खिचिएका थुप्रै फोटाहरु सफ्टवेयरमा राखेर विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले समय पनि धेरै लाग्ने महानिर्देशक डा.कँडेलले बताए । नेपालमा सन् २००९, सन् २०१३, सन् २०१८ पनि बाघ गणना भएको थियो ।

सन् २००९ को गणनामा देशैभर १२१, सन् २०१३ मा १९८ र सन् २०१८ मा २३५ बाघ भेटिएका थिए ।

वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा बाघ गणना सुरु गरेको पनि १६ वर्ष भएको छ ।

लक्ष्यभन्दा बढी बाघ

विश्वमा बाघको संख्या तीव्र गतिमा घट्न थालेपछि सन् २०१० मा रुसमा भएको बाघ पाइने देशहरुको सम्मेलनले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । नेपालमा सन् २००९ मा जम्मा १२१ बटामा झरेको बाघको संख्या बढाएर २५० जति बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, सन् २०२२ को गणनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी बाघ (३५५) देखिएको थियो ।

अहिले विश्वमा १३ देशमा मात्रै बाघ पाइन्छन् । अहिले नेपालमा बाघको संख्या बढेको भनेर आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । बाघको संख्या बढ्दा आहार प्रजाति घटेको र बाघले मानव बस्तीमा छिरेर आक्रमण गर्न थालेको भन्दै बाघको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बाघ दोब्बर बढे, तर यो उपलब्धि मान्छेलाई महँगो
यो पनि पढ्नुहोस

पाटेबाघको महाभारत यात्रा
बाघ गणना
लेखक
सुवास पण्डित

पण्डित अनलाइनखबर डटकमका चितवन संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाल्पामा स्क्रब टाइफस संक्रमित बालिकाको मृत्यु

पाल्पामा स्क्रब टाइफस संक्रमित बालिकाको मृत्यु
रास्वपाको आरोप : सरकारले राष्ट्रियताको विषयमा अनिच्छा देखायो, हामी सशंकित छौं

रास्वपाको आरोप : सरकारले राष्ट्रियताको विषयमा अनिच्छा देखायो, हामी सशंकित छौं
तोलामा १५ सय बढ्यो सुन, चाँदीमा नयाँ रेकर्ड

तोलामा १५ सय बढ्यो सुन, चाँदीमा नयाँ रेकर्ड
किम जोन उनसँग भेट्ने ट्रम्पको इच्छा, भन्छन्– बहिनीपछि मै हो किमलाई राम्रोसँग चिन्ने

किम जोन उनसँग भेट्ने ट्रम्पको इच्छा, भन्छन्– बहिनीपछि मै हो किमलाई राम्रोसँग चिन्ने
त्रिशूलीमा पौडी खेल्नेक्रममा एक बालक बेपत्ता, एक जनाको उद्धार

त्रिशूलीमा पौडी खेल्नेक्रममा एक बालक बेपत्ता, एक जनाको उद्धार
राज्य व्यवस्था समिति सभापतिमा माओवादीले उम्मेदवारी नदिने

राज्य व्यवस्था समिति सभापतिमा माओवादीले उम्मेदवारी नदिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित