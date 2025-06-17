+
मदनप्रति ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विद्याले दुखाइन् चित्त

रास्वपा प्रवक्ता झाले भने, ‘मदन भण्डारीका चार श्रीमती र सहकारी ठगी गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले उठाएकोप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अचम्मित देखिनुभयो ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते १३:५८

१० भदौ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति  चित्त दुखाएकी छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झासँग मंगलबार बिहान भेट्दा मदन भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्षेप लगाएको बताएकी हुन् ।

रास्वपा प्रवक्ता झाले अनलाइनखबरसँग भने,‘मदन भण्डारीका चार श्रीमती र सहकारी ठगी गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले उठाएकोप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अचम्मित देखिनुभयो ।’

आफू र छोरीहरू सहभागी सभामा अहिलेसम्म कतै नउठेको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाएको भन्दै भण्डारीले चित्त दुखाएको झाले जानकारी गराए । त्यसबेला सहकारी सञ्चालन नभएको तथ्य सुनाउँदै भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको बोलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।

मदन भण्डारीलाई चार वटा श्रीमती र सहकारी ठगको आरोप लगाइयो : केपी ओली

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा कारणले कारागारमा रहेको विषयमा संवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारीप्रति व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिमा समेत कुराकानी भएको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सहकारीमा समस्या रहेको र रविप्रति गरिएको व्यवहार चित्त नबुझ्ने खालको रहेको बताएकी थिइन् ।

झाले भने, ‘सहकारीको विषयमा समाधान गर्नुको साटो यसलाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाएको प्रति उहाँले सरोकार राख्नुभयो र रवि प्रति सद्भाव छ भन्नुभयो ।’

भण्डारीलाई भेट्न झा उनको निवास बूढानीकलण्ठस्थित भंगाल पुगेका थिए । एक घण्टा संवाद भएको झाले जानकारी गराए ।

नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउनुप्रति भण्डारीले खुसी व्यक्त गरेकी थिइन् । नयाँ पुस्ताबाट राजनीतिमा आउनेहरूका लागि सघाउन तयार रहेको भेटघाटमा भण्डारीले बताएको झाले जानकारी गराए ।

केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले मदन भण्डारी विद्यादेवी भण्डारी
