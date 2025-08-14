जसपा नेपाल निकट विद्यार्थी संगठनका तीन नेता पक्राउ

१४ भदौ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका तीन जना विद्यार्थी नेता पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिष कुमार यादव, विद्यार्थीका केन्द्रीय सदस्यहरु विपिन कुमार यादव र सुभाष यादव रहेका छन् ।
विवादित भूमि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आज शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले किर्तिपुरबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।
अहिले उनीहरूलाई कीर्तिपुरस्थित प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।
