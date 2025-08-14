+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जसपा नेपाल निकट विद्यार्थी संगठनका तीन नेता पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते २०:४७

१४ भदौ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका तीन जना विद्यार्थी नेता पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिष कुमार यादव, विद्यार्थीका केन्द्रीय सदस्यहरु विपिन कुमार यादव र सुभाष यादव रहेका छन् ।

विवादित भूमि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आज शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले किर्तिपुरबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

अहिले उनीहरूलाई कीर्तिपुरस्थित प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।

पक्राउ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सामाजिक सञ्जालमा नक्कली आईडी बनाउँदै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

सामाजिक सञ्जालमा नक्कली आईडी बनाउँदै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
बैंकिङ कसुर मुद्दाका एक आरोपी पक्राउ

बैंकिङ कसुर मुद्दाका एक आरोपी पक्राउ
इजरायल र जापान पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई पक्राउ

इजरायल र जापान पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई पक्राउ
ललितपुरबाट झन्डै १ करोड रकमसहित एक जना पक्राउ

ललितपुरबाट झन्डै १ करोड रकमसहित एक जना पक्राउ
नक्कली सुनलाई सक्कली भन्दै ठगेको आरोपमा एक जना पक्राउ

नक्कली सुनलाई सक्कली भन्दै ठगेको आरोपमा एक जना पक्राउ
१४ लाखसहित हुण्डी कारोबारको आरोपमा २ जना पक्राउ

१४ लाखसहित हुण्डी कारोबारको आरोपमा २ जना पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित