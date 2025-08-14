+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एससीओ’को सदस्य बन्न राष्ट्रपति सीसँग राखे प्रस्ताव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते २०:५३

१४ भदौ, काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपाललाई शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सदस्य बनाउनका लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । शनिबार बेइजिङमा राष्ट्रपति सीसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा  उनले यो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

शाङ्घाई सहयोग संगठनकै शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने क्रममा शनिबार उनको बेइजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रस्तावमा राप्ट्रपति सीले सकारात्मक धारणा राखेका छन् ।

‘चीन नेपालसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ र शाङ्घाई सहयोग संगठन लगायतका बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य गर्न तयार छ,’ राष्ट्रपति सीको भनाइ उद्धृत गर्दै बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

राष्ट्रपति सीले नेपाललाई समृद्धि यात्रामा सहयोग पुर्‍याउन आफ्नो देश सधैं तयार रहेको बताएका छन् ।  उनले नेपालका विकास प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त’मा आधारित रहेकाले दुवै देशबीचको मित्रता अझ मजबुत हुँदै आएको बताए ।

राष्ट्रपति सी ले नेपाललाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षा पूरा गर्न समर्थन गर्ने उल्लेख गरे ।

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीनबीच पहिले नै सहमति भएका परियोजना, बीआरआई अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यसको जवाफमा राष्ट्रपति सीले ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालले देखाएको दृढ प्रतिबद्धताप्रति धन्यवाद दिँदै नेपाल–चीनबीच सहमत  भएका बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीसँग मल, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव स्रोत विकास, जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा चीनको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

भेटवार्तामा दुवै नेताले नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूबारे छलफल गर्दै भविष्यमा पारस्परिक लाभदायी सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकास प्रयासमा चीनले दिँदै आएको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै शाङ्घाई सहयोग संगठनको  शिखर सम्मेलनको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गरे ।

ओलीले भारत–चीनबीच हालै लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने समझदारीमा नेपालको कडाभन्दा कडा आपत्ति रहेको कुरा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई जानकारी गराका थिए । उनले सो भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकारको दृढ विरोध दर्ता भएको बताएको राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको टोली आजै अपराह्न तियानजिन पुगेको छ । तियानजिन बिन्हाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई चीनका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले शाङ्घाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनको क्रममा विश्वका विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । आइतबार प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उनकी पत्नी पेङ लियुआनले आयोजना गर्ने स्वागत भोज र सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि   सहभागी हुनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपालको चासोमा चीनको सकारात्मक रेस्पोन्स छ’

केपी शर्मा ‌ओली प्रधानमन्त्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘नेपालको चासोमा चीनको सकारात्मक रेस्पोन्स छ’

‘नेपालको चासोमा चीनको सकारात्मक रेस्पोन्स छ’
ओलीलाई लिङ्देनको चुनौती : आवश्यक परे झापा-५ बाटै चुनाव लडौंला

ओलीलाई लिङ्देनको चुनौती : आवश्यक परे झापा-५ बाटै चुनाव लडौंला
सिंगै नेपाल बन्छ, कर्णाली बन्छ, हामी बनाउँछौं : प्रधानमन्त्री

सिंगै नेपाल बन्छ, कर्णाली बन्छ, हामी बनाउँछौं : प्रधानमन्त्री
ओली–देउवालाई गगनको सुझाव- बाहिरबाट ढुंगा हानेका छन्, गाडी दुर्घटनामा नपरोस्

ओली–देउवालाई गगनको सुझाव- बाहिरबाट ढुंगा हानेका छन्, गाडी दुर्घटनामा नपरोस्
युवाहरू तयार भए पद छाड्न तयार छु : प्रधानमन्त्री ओली

युवाहरू तयार भए पद छाड्न तयार छु : प्रधानमन्त्री ओली
मिश्रीको दौडधुप : प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो, परराष्ट्रमन्त्रीसँग द्विपक्षीय मुद्दाको समीक्षा

मिश्रीको दौडधुप : प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो, परराष्ट्रमन्त्रीसँग द्विपक्षीय मुद्दाको समीक्षा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित