प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एससीओ’को सदस्य बन्न राष्ट्रपति सीसँग राखे प्रस्ताव

१४ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपाललाई शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सदस्य बनाउनका लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । शनिबार बेइजिङमा राष्ट्रपति सीसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले यो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
शाङ्घाई सहयोग संगठनकै शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने क्रममा शनिबार उनको बेइजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रस्तावमा राप्ट्रपति सीले सकारात्मक धारणा राखेका छन् ।
‘चीन नेपालसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ र शाङ्घाई सहयोग संगठन लगायतका बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य गर्न तयार छ,’ राष्ट्रपति सीको भनाइ उद्धृत गर्दै बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
राष्ट्रपति सीले नेपाललाई समृद्धि यात्रामा सहयोग पुर्याउन आफ्नो देश सधैं तयार रहेको बताएका छन् । उनले नेपालका विकास प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त’मा आधारित रहेकाले दुवै देशबीचको मित्रता अझ मजबुत हुँदै आएको बताए ।
राष्ट्रपति सी ले नेपाललाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षा पूरा गर्न समर्थन गर्ने उल्लेख गरे ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीनबीच पहिले नै सहमति भएका परियोजना, बीआरआई अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यसको जवाफमा राष्ट्रपति सीले ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालले देखाएको दृढ प्रतिबद्धताप्रति धन्यवाद दिँदै नेपाल–चीनबीच सहमत भएका बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सीसँग मल, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव स्रोत विकास, जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा चीनको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
भेटवार्तामा दुवै नेताले नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूबारे छलफल गर्दै भविष्यमा पारस्परिक लाभदायी सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकास प्रयासमा चीनले दिँदै आएको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै शाङ्घाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गरे ।
ओलीले भारत–चीनबीच हालै लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने समझदारीमा नेपालको कडाभन्दा कडा आपत्ति रहेको कुरा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई जानकारी गराका थिए । उनले सो भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकारको दृढ विरोध दर्ता भएको बताएको राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको टोली आजै अपराह्न तियानजिन पुगेको छ । तियानजिन बिन्हाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई चीनका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले शाङ्घाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनको क्रममा विश्वका विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । आइतबार प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उनकी पत्नी पेङ लियुआनले आयोजना गर्ने स्वागत भोज र सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनेछन् ।
