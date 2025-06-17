+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेन-जी पुस्ताका ४ मिस नेपाल : शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय नेतृत्वको संकल्प

ब्यूटी पेजेन्टमा पुस्ता हस्तान्तरण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते २१:३८
बायाँबाट लुना लुइँटेल, दीपशिखा नेपाल, उरुषा भण्डारी र सोनी घले ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् २०२५ का मिस नेपालका चार विजेताहरू लुना लुइँटेल, उरुषा भण्डारी, सोनी घले र दीपशिखा नेपाल घोषणा भएका छन्।
  • लुना लुइँटेल जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् र विदेशस्थित नेपालीलाई सहयोग गर्न चाहन्छिन्।
  • सोनी घले खो–खो खेलाडी र बडी बिल्डर हुन् र शैक्षिक समानताको लागि 'एक शिक्षा' प्रोजेक्ट लागू गरेकी छन्।

काठमाडौं । ४ विधामा सन् २०२५ का ‘मिस नेपाल’का विजेताहरू घोषणा गरिएको छ । द हिडन ट्रेजरद्वारा गोदावरीस्थित सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा शनिबार आयोजित फिनालेमा मिस नेपाल घोषणा गरियो ।

यी ४ विजेताले जेन-जी पुस्तालाई समेट्छन् । उपाधिका लागि २६ जना फाइनलिस्टले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यी चार विजेता को-को हुन् यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।

लुना लुइँटेल (मिस नेपाल वर्ल्ड २०२५)

काठमाडौं निवासी २६ वर्षिया लुइँटेल अहिले अस्ट्रेलियाको सिड्नी विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् । ‘सिक, अध्ययन गर र फर्क’ भन्ने उद्देश्य राख्ने उनी नेपाल फर्किएर योगदान गर्न चाहने विदेशस्थित नेपालीलाई सघाउन चाहन्छिन् । उनी बाँसुरी बजाउनु, पडकस्ट सुन्नु र स्कुवा डाइभरको रुपमा पानीमुनिको संसारलाई विचरण गर्नु उनका रुचि हुन् । उनी पौडी खेल्न मन पराउँछिन् । यसअघि उनी मिस टिन २०१५ मा फस्ट रनरअप भएकी थिइन् । उनी जनस्वास्थ्यको परिवर्तनकारी नेतृत्व गर्न चाहिन्छन् । आफ्नो समुदायमा अर्थपूर्ण प्रभाव छाड्न उनी विश्वको शिक्षालाई स्थानीय तहमा फैलाउन चाहन्छिन् ।

उरुषा भण्डारी (मिस नेपाल इन्टरनेसनल २०२५)

ललितपुरकी २६ वर्षिया उरुषा डेन्टल सर्जरी (दन्त शल्यक्रिया) विषयमा स्नातक अध्ययनरत हुन् । उनी अध्ययन, संगीत र प्रकृतिसँगको निकटतामा रुचि राख्छिन् । मोडलिङ, दन्त चिकित्सा र समाजसेवाबाट उनी मानवजीवनमा प्रभाव पार्न चाहन्छिन् । फिटनेसमा रुचि राख्ने उनको गितार बजाउनु, पौडी खेल्नु र बास्केटबल खेल्नु रुचि हो । उनले फेसन मोडलको रुपमा टीजीआइएफ, टीपीजेएफएस, काठमाडौं फेसन विकजस्ता चर्चित रनवे नापेकी छन् । आफ्नो सीपलाई ओरल सर्जरी र मिडियामार्फत समाजमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छिन् ।

सोनी घले (मिस नेपाल अर्थ २०२५)

रसुवा धुन्चेकी २५ वर्षिया सोनी खो–खो खेलाडी र बडी बिल्डर हुन् । शैक्षिक समानताको उद्देश्यसहित उनले ‘एक शिक्षा’ प्रोजेक्ट लागू गरेकी छन् । उनी नीजि र सरकारी शिक्षाबीच रहेको खाडल पुर्न चाहन्छिन् । आफ्नो गैरसरकारी संस्था ‘खुसी कोपिला’मार्फत उनी समुदायमा योगदान दिन चाहन्छिन् । उनी आफूलाई विश्वास गरेर अघि बढ्दै भविष्यलाई डोर्‍याउने नेतृत्व बन्न चाहन्छिन् ।

दीपशिखा नेपाल (मिस नेपाल कस्मो २०२५)

झापाकी २४ वर्षिया दीपशिखा वातावरण विज्ञानमा स्नातक अध्ययनरत छिन् । अनुसन्धानकर्ता र वातावरणीय न्यायमा मुखर आवाज उराल्ने उनी वातावरणीय मुद्दालाई समाजसँग जोड्न चाहन्छिन् । युवा, महिला र वातावरणीय प्रभावले ग्रस्त समाजको लागि काम गरिरहेकी उनी सरकारका सबै तहमा नीतिगत तालिम र वकालत गर्न चाहन्छिन् । कार्यक्रम प्रस्तोता, गायन र पुस्तक अध्ययन उनका रुचि हुन् । सन् २०२३ मा थाइल्यान्डमा आयोजना भएको दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् ।

मिस नेपाल २०२५
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित