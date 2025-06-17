जेन-जी पुस्ताका ४ मिस नेपाल : शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय नेतृत्वको संकल्प

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सन् २०२५ का मिस नेपालका चार विजेताहरू लुना लुइँटेल, उरुषा भण्डारी, सोनी घले र दीपशिखा नेपाल घोषणा भएका छन्।
- लुना लुइँटेल जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् र विदेशस्थित नेपालीलाई सहयोग गर्न चाहन्छिन्।
- सोनी घले खो–खो खेलाडी र बडी बिल्डर हुन् र शैक्षिक समानताको लागि 'एक शिक्षा' प्रोजेक्ट लागू गरेकी छन्।
काठमाडौं । ४ विधामा सन् २०२५ का ‘मिस नेपाल’का विजेताहरू घोषणा गरिएको छ । द हिडन ट्रेजरद्वारा गोदावरीस्थित सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा शनिबार आयोजित फिनालेमा मिस नेपाल घोषणा गरियो ।
यी ४ विजेताले जेन-जी पुस्तालाई समेट्छन् । उपाधिका लागि २६ जना फाइनलिस्टले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यी चार विजेता को-को हुन् यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।
लुना लुइँटेल (मिस नेपाल वर्ल्ड २०२५)
काठमाडौं निवासी २६ वर्षिया लुइँटेल अहिले अस्ट्रेलियाको सिड्नी विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् । ‘सिक, अध्ययन गर र फर्क’ भन्ने उद्देश्य राख्ने उनी नेपाल फर्किएर योगदान गर्न चाहने विदेशस्थित नेपालीलाई सघाउन चाहन्छिन् । उनी बाँसुरी बजाउनु, पडकस्ट सुन्नु र स्कुवा डाइभरको रुपमा पानीमुनिको संसारलाई विचरण गर्नु उनका रुचि हुन् । उनी पौडी खेल्न मन पराउँछिन् । यसअघि उनी मिस टिन २०१५ मा फस्ट रनरअप भएकी थिइन् । उनी जनस्वास्थ्यको परिवर्तनकारी नेतृत्व गर्न चाहिन्छन् । आफ्नो समुदायमा अर्थपूर्ण प्रभाव छाड्न उनी विश्वको शिक्षालाई स्थानीय तहमा फैलाउन चाहन्छिन् ।
उरुषा भण्डारी (मिस नेपाल इन्टरनेसनल २०२५)
ललितपुरकी २६ वर्षिया उरुषा डेन्टल सर्जरी (दन्त शल्यक्रिया) विषयमा स्नातक अध्ययनरत हुन् । उनी अध्ययन, संगीत र प्रकृतिसँगको निकटतामा रुचि राख्छिन् । मोडलिङ, दन्त चिकित्सा र समाजसेवाबाट उनी मानवजीवनमा प्रभाव पार्न चाहन्छिन् । फिटनेसमा रुचि राख्ने उनको गितार बजाउनु, पौडी खेल्नु र बास्केटबल खेल्नु रुचि हो । उनले फेसन मोडलको रुपमा टीजीआइएफ, टीपीजेएफएस, काठमाडौं फेसन विकजस्ता चर्चित रनवे नापेकी छन् । आफ्नो सीपलाई ओरल सर्जरी र मिडियामार्फत समाजमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छिन् ।
सोनी घले (मिस नेपाल अर्थ २०२५)
रसुवा धुन्चेकी २५ वर्षिया सोनी खो–खो खेलाडी र बडी बिल्डर हुन् । शैक्षिक समानताको उद्देश्यसहित उनले ‘एक शिक्षा’ प्रोजेक्ट लागू गरेकी छन् । उनी नीजि र सरकारी शिक्षाबीच रहेको खाडल पुर्न चाहन्छिन् । आफ्नो गैरसरकारी संस्था ‘खुसी कोपिला’मार्फत उनी समुदायमा योगदान दिन चाहन्छिन् । उनी आफूलाई विश्वास गरेर अघि बढ्दै भविष्यलाई डोर्याउने नेतृत्व बन्न चाहन्छिन् ।
दीपशिखा नेपाल (मिस नेपाल कस्मो २०२५)
झापाकी २४ वर्षिया दीपशिखा वातावरण विज्ञानमा स्नातक अध्ययनरत छिन् । अनुसन्धानकर्ता र वातावरणीय न्यायमा मुखर आवाज उराल्ने उनी वातावरणीय मुद्दालाई समाजसँग जोड्न चाहन्छिन् । युवा, महिला र वातावरणीय प्रभावले ग्रस्त समाजको लागि काम गरिरहेकी उनी सरकारका सबै तहमा नीतिगत तालिम र वकालत गर्न चाहन्छिन् । कार्यक्रम प्रस्तोता, गायन र पुस्तक अध्ययन उनका रुचि हुन् । सन् २०२३ मा थाइल्यान्डमा आयोजना भएको दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् ।
