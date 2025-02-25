आसाममाथि नेपाल ‘ए’ को लगातार दोस्रो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल ए ले भारतको गुवाहाटीमा जारी टी-२० सिरिजको तेस्रो खेलमा आसामलाई ९ रनले पराजित गरेको छ।
- नेपालले दिएको १९७ रनको लक्ष्य पछ्याएको आसाम २० ओभरमा १८७ रनमा अलआउट भयो।
- नेपालका सन्दीप जोराले ७४ र आदिलले ३५ रन बनाए भने आकाश चन्द र अन्यले २-२ विकेट लिए।
१४ भदौ, काठमाडौं । भारतको गुवाहाटीमा जारी टी-२० सिरिजमा नेपाल ए ले आसाममाथि लगातार दोस्रो जित निकालेको छ ।
शनिबार भएको तेस्रो खेलमा नेपालले आसामलाई ९ रनले पराजित गरेको हो । नेपालले दिएको १९७ रनको बलियो लक्ष्य पछ्याएको आसाम २० ओभरमा १८७ रनमा अलआउट भयो ।
आसामका निहार डेकाले सर्वाधिक ४० रन बनाए । कप्तान सुमित घडिअन्करले ३६, अब्दुल कुरेशीले अविजित ३१ तथा साहिल जेनले २४ रन बनाए ।
नेपालका आकाश चन्द, बसिर अहमद, कमलसिंह ऐरी र विवेक कुमार यादवले २-२ विकेट लिँदा मोहमद आदिल आलमले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल ए ले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९६ रन बनाएको थियो ।
नेपाल ए का लागि सन्दीप जोराले सर्वाधिक ७४ रन बनाए । आदिलले १४ बलमा विस्फोटक ३५ रन बनाए ।
आसामका आकाश सेनगुप्ताले २ विकेट लिए । मृन्मय दत्ता, अभिनव चौधरी र शिवशंकर रोयले १-१ विकेट लिए ।
यसअघि बिहीबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल ‘ए’ डीएल पद्धति अनुसार १५ रनले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा ९६ रनले विजयी भएको थियो ।
नेपाल ए ले आसामसँग कुल ५ खेल खेल्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4