राजपुरासहित १२ धावकलाई प्रयास मञ्च नेपालको सम्मान

- प्रयास मञ्च नेपालले भेट्रान धावक र खेलकर्मीसहित १२ जनालाई बुद्धवीर लामाको १४ औं साङगीतिक साँझमा सम्मान गरेको छ।
- राजपुराले दक्षिण एसियाली क्रसकन्ट्री दौडको १० मिलोमिटर दूरीमा रजत पदक जितेकी थिइन्।
- पूर्व धावक जितबहादुर केसी र ज्ञानोदय बाल वाटिकाकी संस्थापक इन्दिरा याक्थुम्बालाई विशेष सम्मान प्रदान गरिएको छ।
१४ भदौ, काठमाडौं । प्रयास मञ्च नेपालले धाविका राजपुरा पछाईं र विभिन्न घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्नुका साथै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका भेट्रान धावक र खेलकर्मीसहित १२ जनालाई शनिबार सम्मान गरेको छ ।
उनीहरुलाई भेट्रान धावक एवं गीतकार बुद्धवीर लामाको १४ औं साङगीतिक साँझका अवसरमा सम्मान गरिएको हो । राजपुराले दक्षिण एसियाली क्रसकन्ट्री दौडको १० मिलोमिटर दूरीमा रजत पदक जितेकी थिइन् ।
सम्मानित हुने अन्यमा नेपाल विद्यालय खेलकुद महासंघका उपाध्यक्ष मोहनकुमार कार्की, पुष्पलाल श्रेष्ठ, सीता रिमाल, जयराम लामा, दिपककुमार रन्जित, धर्म महर्जन, याङदी लामा, रोशनी शाह, लाक्पा शेर्पा लामा र त्रिरत्न मानन्धर रहेका छन् ।
सोही अवसरमा नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाएका पूर्व धावक जितबहादुर केसी, खेलकुद र शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पु¥याएवापत ज्ञानोदय बाल वाटिकाकी संस्थापक प्रिन्सिपल इन्दिरा याक्थुम्बा, ज्ञानोदयका सिनियर, मोडल डली गुरुङ (प्रतिभा), भाइस प्रिन्सिपल भानु एलगायतलाई विशेष सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
ज्येष्ठ नागरिक, सामाजसेवीसहित विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
उनीहरुलाई पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, दक्षिण एसियाली खेलकुदका कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्धर, कार्यक्रम संयोजक जशु लामा, बुद्धवीर लामालगायतले कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सम्मान गरे ।
