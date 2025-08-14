+
निजामती विधेयकमाथि एकसरो छलफल सकियो, अवकाशको उमेर हदबारे अनौपचारिक छलफल चल्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १२:२३
विधायन समिति बैठक ।

१५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको एकसरो छलफल सकिएको छ ।

आज बिहान ८ बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म समितिको बैठक बसेको थियो । विधेयकमा १४७ वटा दफा रहेका छन् । सबै दफामाथि एकसरो छलफल सकिएको छ । कतिपय मिल्न बाँकी रहेका विषयमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ ।

मिल्न बाँकी विषयमा मिलाएर प्रतिवेदन तयार पारेर दिउँसो २ बजे पुन: समितिको बैकक बस्ने गरी पहिलो बैठक स्थगित भएको छ ।

मिल्न बाँकी विषयमा अवकाशको उमेरहद कार्यान्वयनको विषय समेत रहेको छ । हाल अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ । यसलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउनेमा सबै सहमत छन् । तर, यसको कार्यान्वयनको विषयमा भने कुरा मिल्न बाँकी छ ।

प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित चएर लागू भएको वर्ष ५८ वर्ष नै कायम रहने, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुने गरी विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।

तर, सरकारले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित चएर लागू भएको वर्ष नै ५९ वर्ष लागू गर्ने र अर्को वर्ष ६० वर्षको उमेर हद लागू गर्ने गरी प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो विषयमा समितिमा कुरा मिल्न बाँकी छ ।

निजामती कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाश भएपछि दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । यसअनुसार ऐन बन्दा सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट अलग भएको दुई वर्षसम्म सरकारी, कुटनीतिक, संवैधानिक र अन्य नियुक्ति पाउने छैनन् ।

निजामती विधेयक
Hot Properties

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित