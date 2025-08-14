+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पहिलो पटक ‘डिजिटल नोम्याड सम्मेलन’, नेपाललाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने प्रतिबद्धता

अगस्ट २७ देखि ३१ सम्म सञ्‍चालन भएको नोम्याड बेसक्याम्पमा पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीले यो पहल नेपाली पर्यटनको नयाँ अध्याय भएको बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते १३:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्यटन बोर्डले पोखरामा पहिलो पटक ‘डिजिटल नोम्याड समिट–बेसक्याम्प नोम्याड’ आयोजना गरेको छ।
  • पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपाललाई डिजिटल नोम्याडका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेको बताए।
  • सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय र ४० भन्दा बढी नेपाली डिजिटल नोम्याड सहभागी भएका थिए।

१५ भदौ, काठमाडौं । नेपाललाई डिजिटल नोम्याडका लागि विश्‍वकै आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्यसहित पोखरामा ‘नोम्याड बेसक्याम्प’ आयोजना गरिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले साराङसँगको सहकार्यमा आयोजनामा पहिलो पटक ‘डिजिटल नोम्याड समिट–बेसक्याम्प नोम्याड’ आयोजना गरिएको हो ।

अगस्ट २७ देखि ३१ सम्म सञ्‍चालन भएको नोम्याड बेसक्याम्पमा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले यो पहल नेपाली पर्यटनको नयाँ अध्याय भएको बताए ।

‘आज हामी केवल एक समिट आयोजना गर्दैछौं भन्ने होइन, बरु नेपालले आफूलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने नयाँ अध्याय थालेको छ,’ जोशीले भने ।

हालै ‘रिमोट वर्क’ र ‘डिजिटल नोम्याडिज्म’ प्रवृत्तिले विश्वकै काम गर्ने ढाँचा परिवर्तन गरेको उल्लेख गर्दै सीईओ जोशीले नेपाल यसका लागि आदर्श गन्तव्य बन्न सक्ने धारणा राखे ।

‘प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक गहिराइ, मानवीय आतिथ्य र सुरक्षित वातावरणका कारण नेपाल डिजिटल नोम्याडहरूका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ,’ उनले भने ।

पोखरा आफैंमा विश्व ब्रान्ड बनिसकेको उल्लेख गर्दै शान्त ताल, हिमालको सौन्दर्य र जीवन्त जीवनशैली सहित यसलाई प्रविधिमैत्री संरचना, कोवर्किङ स्पेस र स्वागतयोग्य वातावरणसँग जोड्दा डिजिटल नोम्याडका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

पहिलो डिजिटल नोम्याड सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल नोम्याड र ४० भन्दा बढी नेपाली सहभागी थिए । यसले नेपाल केवल भ्रमण गन्तव्यमात्र नभई सिर्जना, सहकार्य र नयाँ अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने थलोका रूपमा स्थापित हुन सक्ने सन्देश दिएको पनि सीईओ जोशीले बताए ।

‘नेपालको पर्यटनलाई पारम्परिक दायराबाट निकालेर ज्ञान पर्यटन, सिर्जनशील पर्यटन र डिजिटल युगको जीवनशैलीतर्फ अघि बढाउनु हाम्रो लक्ष्य हो,’ जोशीले भने, ‘डिजिटल नोम्याडका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सके नेपाल विश्वकै केन्द्र बन्न सक्छ ।’

सम्मेलन मार्फत नेपालले एसियामा डिजिटल नोमाडिज्मको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको र यसलाई दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

डिजिटल नोम्याड सम्मेलन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विकासको बाधक नै वन मन्त्रालय जस्तो भएको छ : सांसद महतो

विकासको बाधक नै वन मन्त्रालय जस्तो भएको छ : सांसद महतो
केराको मूल्य घट्यो, दर्जनको कति ?

केराको मूल्य घट्यो, दर्जनको कति ?
मोबाइल चोरी आरोपमा कुटिएका दलित युवाको मृत्यु, हत्या दाबी गर्दै प्रहरीमा जाहेरी

मोबाइल चोरी आरोपमा कुटिएका दलित युवाको मृत्यु, हत्या दाबी गर्दै प्रहरीमा जाहेरी
अक्षरमार्गले गर्‍यो ७ स्रष्टाको सम्मान

अक्षरमार्गले गर्‍यो ७ स्रष्टाको सम्मान
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणबारे ४ बुँदे सहमति

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणबारे ४ बुँदे सहमति
डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजबाट सुरू गरे सत्याग्रह

डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजबाट सुरू गरे सत्याग्रह

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित