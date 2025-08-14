+
कैलालीमा खैरो हेरोइनसहित २ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते ९:११

१६ भदौ, धनगढी । कैलालीमा ९ ग्राम २३० मिलिग्राम लागूऔषध (खैरो हेरोइन) सहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

विशेष सूचनाको आधारमा आइतबार लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो र प्रहरी चौकी गेटाबाट खटिएको संयुक्त टोलीले गोदावरी नगरपालिका–१ बिजौरास्थित माछापोखरी नजिकै चेकजाँच गर्ने क्रममा सोही ठाउँ बस्ने २७ वर्षीय राजु चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ ।

चौधरीले चलाएको से.३ प ५१४१ नम्बरको मोटरसाइकलको अगाडिको भाइजर मुनि, ह्याण्डिलको टी–गार्डको प्वालभित्र लुकाएर राखिएको अवस्थामा ९ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै, टीकापुर नगरपालिका–६ नारायणपुर चोकमा ४१ वर्षीय नारायण डगौरा पनि लागूऔषधसहित पक्राउ परेका छन् । उनलाई शंकास्पद अवस्थामा हिँडिरहेको बेला इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरको टोलीले चेकजाँच गर्दा मुखमै लुकाइराखेको अवस्थामा २३० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरिएको हो ।

पक्राउ परेका दुवै जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कैलाली
