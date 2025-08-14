+
English edition
+
आज कुन सागसब्जी र फलफूलको मूल्य कति ?

रासस रासस
२०८२ भदौ १८ गते ८:१९

१८ भदौ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नानुसार छ ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३३, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ४७, आलु रातो प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २७, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो ४५, आलु सेतो प्रतिकिलो ४०, प्याज सुकेको भारतीय प्रतिकिलो ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ ।

लोकल बन्दा प्रतिकिलो ५५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ७५, काउली (तराई) प्रतिकिलो ६५, रातो मूला प्रतिकेजी ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो २५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ४०, तने बोडी प्रतिकिलो ९५, मकै बोडी प्रतिकिलो ८० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो ६०, लौका प्रतिकिलो ६०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो ६०, परबर (तराई) प्रतिकिलो ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ३५, घिरौँला प्रतिकिलो ६५, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ५५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ४५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५५, सलगम प्रतिकिलो १००, भिण्डी प्रतिकिलो ५५ कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पिँडालु प्रतिकिलो ८०, स्कूस प्रतिकिलो २५, रायोसाग प्रतिकिलो १३०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १३०, तोरीको साग प्रतिकिलो ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३२०, कुरिलो प्रतिकिलो ४००, निगुरो प्रतिकिलो ९० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो २८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७०, सजीवन प्रतिकिलो २००, रातो बन्दा प्रतिकिलो २७०, जिरीको साग प्रतिकिलो १३०, सेलरी प्रतिकिलो २५०, पार्सले प्रतिकिलो ११००, सौफको साग प्रतिकिलो २५०, पुदिना प्रतिकिलो ७५०, इमली प्रतिकिलो १९०, तामा प्रतिकिलो ११०, तोफु प्रतिकिलो १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३०० तोकेको छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (दर्जन) १२५, कागती प्रतिकिलो १५०, अनार प्रतिकिलो ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ६५, मौसम प्रतिकिलो १६०, जुनार प्रतिकिलो २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ रहेको छ ।

नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो १००, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, अम्बा प्रतिकिलो १८० र लप्सी प्रतिकिलो ६०, किबी प्रतिकिलो ४००, सरिफा प्रतिकिलो १८० र आभोकाडो प्रतिकिलो ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो १३५, अदुवा प्रतिकिलो १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ५५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ४५, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो ७५, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो २२०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो ७५, लसुन हरियो प्रतिकिलो १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ रहेको छ ।

छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो ३००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो २२०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी १००० निर्धारण गरिएको छ ।

लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

