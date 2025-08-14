+
जेनजीको प्रतिवाद घोषणाबारे प्रधानमन्त्री : कानुनबारे स्पष्ट छन् भन्ने अपेक्षा छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १५:२७

२२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी पुस्ता विधि, कानुनबारे स्पष्ट छन् भन्ने आफूलाई लागेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्डका बीच जेनजी युवाहरूले सोमबार सडक प्रदर्शनको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले विधि, कानुन उल्लघंन गर्न नपाउने टिप्पणी गरेका हुन् ।

ललितपुरको गोदावरी भएकाे एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन टुंग्याउनेक्रममा ओलीले नयाँ पुस्ता राष्ट्रियताप्रति सचेत, अनि विधि कानुनबारे स्पष्ट छ भन्ने अपेक्षा आफूले राखेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जेनजीले आफ्ना कुरा राख्न पाउँछ, पाउनुपर्छ । देशको नीति, नियम अनि राष्ट्रिय हितबारे उसले स्पष्ट धारणा बनाएको छ भन्ने म ठान्छु ।’

साथै उनले आफू बन्द–हड्ताल वा प्रतिबन्धको पक्षधर नभएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गराइएको सन्दर्भको बचाउ गरे ।

उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको उद्देश्य नरहेको तर्क गर्दै दर्ताका लागि आह्वान मात्रै गरिएको बताए ।

सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुकसहितका २६ सामाजिक सञ्जालमाथिको पहुँच रोक्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।

दर्ताका लागि दिएको एक साताको म्याद नाघेको भन्दै सरकारले ती सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयको विरोधमा जेनजी पुस्ता सडक आन्दोलनमा उत्रिने घोषणाका बीच प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

सत्ताको मनोमानीविरुद्ध जेनजीको प्रतिवाद
केपी शर्मा ओली जेनजी नेपो बेबी
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
