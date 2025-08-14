जेनजीको विराटनगरमा पनि प्रदर्शन

२३ भदौ विराटनगर । सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध विराटनगरमा पनि जेनजी युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । विराटनगरको संसारीमाइस्थान चोकबाट भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विराेधमा प्रदर्शन गरेका हुन् । युवा पुस्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि पनि प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
काठमाडौं, बुटवल, दाङ, पोखरा, धनगढी लगायतका सहरहरुमा पनि युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।
