जनकपुरमा पनि जेनजीको प्रदर्शन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २३ गते १२:०९

  • मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ।
  • नयाँ पुस्ताका युवा (जेनजी)हरुले स्वत:स्फूर्त रुपमा काठमाडौं, विराटनगर, बुटवल लगायत देशका धेरै सहरमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

२३ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा पनि प्रदर्शन भएको छ ।

देशैभर आन्दोलनको घोषणा गरेका नयाँ पुस्ताका युवा (जेनजी)हरुले जनकपुरमा पनि प्रदर्शन गरेका हुन् । स्वत:स्फूर्त रुपमा जम्मा भएर उनीहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

जेनजीहरुले काठमाडौं, विराटनगर, बुटवललगायत देशका धेरै सहरहरूमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

 

जनकपुर जेनजी
