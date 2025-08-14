जनकपुरमा पनि जेनजीको प्रदर्शन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ।
- नयाँ पुस्ताका युवा (जेनजी)हरुले स्वत:स्फूर्त रुपमा काठमाडौं, विराटनगर, बुटवल लगायत देशका धेरै सहरमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
२३ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा पनि प्रदर्शन भएको छ ।
देशैभर आन्दोलनको घोषणा गरेका नयाँ पुस्ताका युवा (जेनजी)हरुले जनकपुरमा पनि प्रदर्शन गरेका हुन् । स्वत:स्फूर्त रुपमा जम्मा भएर उनीहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
जेनजीहरुले काठमाडौं, विराटनगर, बुटवललगायत देशका धेरै सहरहरूमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
