संघ र प्रदेशका पदाधिकारीले आज राष्ट्रपति भेट्ने, प्रधानमन्त्री भोलि

२१ कात्तिक, काठमाडौं। कर्मचारी कटौतीको सरकारीपछि असन्तुष्ट संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने भएका छन्।
सिंहदरबारमा जारी छलफल सकिएपछि शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गर्ने संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको तयारी छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज रिमालको सचिवालयले राष्ट्रपतिसँग भेटका लागि आज दिउँसो साढे तीन बजेको समय लिइएको जानकारी दियो।
संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीले भोलि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि भेट गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय फिर्ताको लागि दबाब दिन संघ र प्रदेशका पदाधिकारीले संयुक्त भेट गर्न लागेका हुन्।
यसअघि गत १७ कात्तिकमा संघीय संसद्का पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरेका थिए। संघीय संसद्को प्रमुख अंग भएको भन्दै उनीहरूले खर्च कटौतीको नाममा गरिएको कर्मचारी र सुविधा कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
