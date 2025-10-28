+
दल दर्ताका लागि सनाखत गर्न विप्लवसहितका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते १५:३८

२१ कात्तिक, काठमाडौं । दल दर्ताको निवेदन दिएको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।

उनीहरू दल दर्ताका लागि सनाखत गर्नका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । गत ११ कात्तिकमा ‘कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ नाम राखेर दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए ।

उक्त दल दर्ताबारे आयोगको अध्ययनपछि उनीहरू आज सनाखत गर्न पुगेका हुन् ।

विप्लवसहितका नेताहरू केहीबेरअघि आयोग पुगेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको चुनाव आगामी फागुन २१ गतेका तय भएको छ । त्यसका लागि दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने समयसीमा यही कात्तिक ३० गतेसम्म छ । त्यसअगावै दल दर्ताको निवेदन दिएका हुन् ।

दल दर्ता निर्वाचन आयोग विप्लव
