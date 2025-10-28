+
मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने माओवादी सांसद माला कर्णको घोषणा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २२ गते १६:४५

२२ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद माला कर्णले विश्वासको मत नदिने बताएकी छिन् ।

मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनाले विश्वासको मतको लागि आज डाकिएको प्रदेश सभा बैठकमा उनले आफूले विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेकी छन् ।

उनी सत्तापक्षीय माओवादी केन्द्रकी सांसद हुन् ।

त्यसअघि मात्रै माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले समय मागेर पोडियममा बोल्दै सबै दल र सांसदहरूको नैतिक धरातल सकिएको भन्दै आलोचना गरे ।

सभामुखले माइक काटेपछि उनले आफ्नै अनुहारमा मोसो दलेर विद्रोह गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेश प्रदेशसभामा सांसदले आफैंलाई दले मोसो
मुख्यमन्त्री
