+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सत्यवती बज्यैलाई चढाएको भेटी गणना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते ११:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाल्पाको सत्यवती मन्दिरमा भक्तजनले चढाएका भेटीबाट ३२ लाख रुपैयाँ नगद संकलन भएको छ।
  • मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दानबहादुर गाहाले ३२ लाखमध्ये २६ लाख रुपैयाँ बैंकमा दाखिला गरिएको जानकारी दिनुभयो।
  • १५ देखि १९ कात्तिकसम्म चलेको मेलामा तीन लाख बढी भक्तजन मन्दिरमा पुगेको आकलन समितिले गरेको छ।

२३ कात्तिक, पाल्पा। पाल्पाको सत्यवती मन्दिरमा भक्तजनले चढाएका भेटीबाट ३२ लाख रुपैयाँ नगद संकलन भएको छ।

तिनाउ गाउँपालिका–४, स्थित सत्यवतीमा चिच्याएर वर माग्न आएका भक्तजनले चढाएका भेटी गणना गर्दा सो मात्रामा नगद जम्मा भएको हो।

चार दिनसम्म चलेको मेलामा सहभागी भक्तजनले चडाएको भेटी गत बिहीबारदेखि गणना सुरु गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। भक्तजनले चढाएका नगद भेटी तथा अन्य जिन्सी दान गणना गर्दा प्राप्त ३२ मध्ये २६ लाख रुपैयाँ बैंक दाखिला गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दानबहादुर गाहाले जानकारी दिए।

समितिका पदाधिकारी, तिनाउ गाउँपालिकाका कर्मचारी, स्थानीय प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा भेटी तथा दान गणना कार्य भइरहेको उनले बताए। केही नोट पानीमा भिजेका कारण गणनामा समय लागेको भन्दै उनले आइतबार बेलुकासम्म सम्पूर्ण दान र भेटीको गणना सकिने बताए।

१५ देखि १९ कात्तिकसम्म सत्यवतीमा चिच्याएर वर माग्ने अनौठो मेला लागेको थियो। उक्त मन्दिरमा गत वर्ष ३२ लाख ८१ हजार भेटी संकलन भएको थियो। यो वर्ष महाजोग परेका कारण तीन लाख बढी भक्तजन मन्दिरमा पुगेको आकलन समितिले गरेको छ।

परापूर्वकालमा जंगलको बीचमा गएर सत्यबज्यैले शक्ति प्राप्त गरेको उल्लेख छ। बज्यै बहिरी भएका कारण चिच्याएर वर मागे पूरा हुने धार्मिक तथा परम्परागत विश्वास छ। यही विश्वासका कारण यहाँ हरेक वर्ष कात्तिके पूर्णिमाको अवसरमा वर माग्ने मेला लाग्दै आएको छ।

वर माग्न नेपालका विभिन्न स्थानसहित भारतबाट समेत बाक्लो रूपमा भक्तजनको उपस्थिति रहँदै आएको छ। सिद्धबाबा मन्दिर, कामख्या मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थल पनि तिनाउ गाउँपालिकामै पर्दछन्। सत्यवती मन्दिरको भेटी गणनामा चासो देखाएको स्थानीय सरकारले अन्य मन्दिरको भेटी र दान गरिएका सामग्रीको बारेमा बेवास्था गरेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्।

सत्यवती मन्दिर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्लाउड फ्याक्ट्रीलाई कर्पोरेट क्रिकेटको उपाधि

क्लाउड फ्याक्ट्रीलाई कर्पोरेट क्रिकेटको उपाधि
रास्वपाद्वारा समानुपातिक उम्मेदवारी आह्वान, जेनजी र प्रवासबाट फर्किएकालाई आरक्षण

रास्वपाद्वारा समानुपातिक उम्मेदवारी आह्वान, जेनजी र प्रवासबाट फर्किएकालाई आरक्षण
बालगीत ‘आफूसित आफै दंग’ लाई युट्युब सर्ट्समा १ अर्ब भ्यूज

बालगीत ‘आफूसित आफै दंग’ लाई युट्युब सर्ट्समा १ अर्ब भ्यूज
कैलालीमा स्थानीयले गरे पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

कैलालीमा स्थानीयले गरे पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
विशेष महाधिवेशनको माग बाध्यकारी छ: विश्वप्रकाश शर्मा

विशेष महाधिवेशनको माग बाध्यकारी छ: विश्वप्रकाश शर्मा
पाइराइटदेखि हीरासम्म : के रत्न लगाउँदा भाग्य बदलिन्छ ?

पाइराइटदेखि हीरासम्म : के रत्न लगाउँदा भाग्य बदलिन्छ ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित