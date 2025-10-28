सत्यवती बज्यैलाई चढाएको भेटी गणना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पाल्पाको सत्यवती मन्दिरमा भक्तजनले चढाएका भेटीबाट ३२ लाख रुपैयाँ नगद संकलन भएको छ।
- मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दानबहादुर गाहाले ३२ लाखमध्ये २६ लाख रुपैयाँ बैंकमा दाखिला गरिएको जानकारी दिनुभयो।
- १५ देखि १९ कात्तिकसम्म चलेको मेलामा तीन लाख बढी भक्तजन मन्दिरमा पुगेको आकलन समितिले गरेको छ।
२३ कात्तिक, पाल्पा। पाल्पाको सत्यवती मन्दिरमा भक्तजनले चढाएका भेटीबाट ३२ लाख रुपैयाँ नगद संकलन भएको छ।
तिनाउ गाउँपालिका–४, स्थित सत्यवतीमा चिच्याएर वर माग्न आएका भक्तजनले चढाएका भेटी गणना गर्दा सो मात्रामा नगद जम्मा भएको हो।
चार दिनसम्म चलेको मेलामा सहभागी भक्तजनले चडाएको भेटी गत बिहीबारदेखि गणना सुरु गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। भक्तजनले चढाएका नगद भेटी तथा अन्य जिन्सी दान गणना गर्दा प्राप्त ३२ मध्ये २६ लाख रुपैयाँ बैंक दाखिला गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दानबहादुर गाहाले जानकारी दिए।
समितिका पदाधिकारी, तिनाउ गाउँपालिकाका कर्मचारी, स्थानीय प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा भेटी तथा दान गणना कार्य भइरहेको उनले बताए। केही नोट पानीमा भिजेका कारण गणनामा समय लागेको भन्दै उनले आइतबार बेलुकासम्म सम्पूर्ण दान र भेटीको गणना सकिने बताए।
१५ देखि १९ कात्तिकसम्म सत्यवतीमा चिच्याएर वर माग्ने अनौठो मेला लागेको थियो। उक्त मन्दिरमा गत वर्ष ३२ लाख ८१ हजार भेटी संकलन भएको थियो। यो वर्ष महाजोग परेका कारण तीन लाख बढी भक्तजन मन्दिरमा पुगेको आकलन समितिले गरेको छ।
परापूर्वकालमा जंगलको बीचमा गएर सत्यबज्यैले शक्ति प्राप्त गरेको उल्लेख छ। बज्यै बहिरी भएका कारण चिच्याएर वर मागे पूरा हुने धार्मिक तथा परम्परागत विश्वास छ। यही विश्वासका कारण यहाँ हरेक वर्ष कात्तिके पूर्णिमाको अवसरमा वर माग्ने मेला लाग्दै आएको छ।
वर माग्न नेपालका विभिन्न स्थानसहित भारतबाट समेत बाक्लो रूपमा भक्तजनको उपस्थिति रहँदै आएको छ। सिद्धबाबा मन्दिर, कामख्या मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थल पनि तिनाउ गाउँपालिकामै पर्दछन्। सत्यवती मन्दिरको भेटी गणनामा चासो देखाएको स्थानीय सरकारले अन्य मन्दिरको भेटी र दान गरिएका सामग्रीको बारेमा बेवास्था गरेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4