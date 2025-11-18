+
वर्ल्डलिंकले ल्यायो ‘सिक्सजी वाइफाई’, स्पिड ४ गुणा फास्ट हुने दाबी

यसले नेपाली उपभोक्ता र व्यवसायका लागि इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको अनुभवलाई नयाँ दिशा दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।

२०८२ कात्तिक २३ गते १९:४८

  • वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले काठमाडौंमा 'वर्ल्डलिंक सिक्सजी' इन्टरनेट प्रविधि सार्वजनिक गरेको छ।
  • 'वर्ल्डलिंक सिक्सजी'ले वाइफाई फाइभभन्दा ४० प्रतिशत बढी कभरेज र चार गुणा उच्च थ्रुपुट दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ।
  • वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दीलिप अग्रवालले भने, 'वाइफाई सिक्स नेपालको स्मार्ट, द्रुत र प्रभावकारी डिजिटल जीवनतर्फको एक निर्णायक कदम हो।'

२३ कात्तिक, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले ‘वर्ल्डलिंक सिक्सजी’ सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार  काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै कम्पनीले ‘वर्ल्डलिंक सिक्सजी’ इन्टरनेट प्रविधि सार्वजनिक गरेको हो ।

भविष्यको इन्टरनेटका रूपमा प्रस्तुत गरिएको ‘वर्ल्डलिंक सिक्सजी’ ले हाल प्रचलनमा रहेको वाइफाई फाइभ प्रविधिभन्दा ४० प्रतिशत बढी कभरेज र चार गुणासम्म उच्च थ्रुपुट प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।

यसले नेपाली उपभोक्ता र व्यवसायका लागि इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको अनुभवलाई नयाँ दिशा दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।

कार्यक्रममा वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक दीलिप अग्रवालले नयाँ प्रविधिको आधिकारिक सुरुवात गरे ।

उनले भने, ‘वाइफाई सिक्स नेपालको स्मार्ट, द्रुत र प्रभावकारी डिजिटल जीवनतर्फको एक निर्णायक कदम हो ।’

