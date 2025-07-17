व्यक्तिगत अवसर र लाभका लागि एमालेमा फर्किएको होइन : रामकुमारी झांक्री

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा समाहित भएकी नेतृ रामकुमारी झांक्रीले आफू कुनै व्यक्तिगत अवसर र लाभका लागि एमालेमा नफर्किएको दाबी गरेकी छिन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित घर फर्क अभियानमार्फत पार्टी प्रवेश गरेकी उनले सम्बोधनको क्रममा हजारौं पार्टी सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने अवसरमा लामबद्ध हुन एमालेमा आएको बताइन् ।
‘सुस्केरा काढ्ने एउटै फलैचामा बसेकै राम्रो हुन्छ । बाँकी नौजवान साथीहरू आउनुस्, गोलबन्द बनौं । रामकुमारी झांक्री कुनै अवसर खोजेर न हिजो हिँडेको न आज हिँडेको,’ उनले भनिन्, ‘म आज भन्दैछु, सयौं आँखा र नेतृत्वको अगाडि कुनै अवसर होइन । अवसरहरू निर्माण गर्न हजारौं पार्टीका सदस्यहरूले अवसर प्राप्त गर्ने संघर्षमा लामबद्ध हुन आएको हुँ । व्यक्तिगत अवसर र लाभका लागि होइन ।’
देशमा भएको क्षतिको रिकभर गर्नका लागि एमाले नै उठ्नपर्ने बेला भएको जिकिर गरिन् ।
