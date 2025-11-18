जेरी अन टप, वरिष्ठ बलराम, मैझारो, सोल्टिनीको कमाइ कति छ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । विल्सनविक्रम राई निर्देशित फिल्म ‘मैझारो’ले घरेलु बक्सअफिसमा १ करोड नेरु ग्रसको आँकडा पार गरेको छ ।
फिल्मले अहिलेसम्म १ करोड ४ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सिनेपाः बक्सअफिसले पछिल्लो शनिबारसम्मको कमाइको विवरण सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘जेरी अन टप’ ले सोही अवधिसम्म ११ करोड ७१ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ ।
दयाहाङ राई स्टारर ‘वरिष्ठ बलराम’ले २ करोड ५६ लाख नेरु ग्रस कमाएको छ ।
प्रकाश सपुत अभिनित ‘सोल्टिनी’को लाइफटाइम कलेक्सन २९ लाख रुपैयाँ मात्र छ ।
‘परान’ले प्रदर्शनको नवौं दिन शनिबारसम्म ३ करोड ७१ लाख नेरु ग्रस कमाएको देखिन्छ ।
