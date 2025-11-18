+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते २२:०७

१४ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपात र कुटपिट भएको घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारका एक सय २१ कर्मचारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको दोषीलाई कारबाहीका माग गरेका हुन् । उनीहरूले कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नेघटनाप्रति आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादलाई लिएर कांग्रेससहित ६ दलका प्रदेश सांसदसहितका नेता कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर तोडफोडसँगै केहीले  हातपात गरेका थिए ।

हातपात गर्नेमा लोसपाका पूर्व प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह र लोसपाका नेता जितेन्द्र झा रहेको भिडियोमा देखिन्छन् ।

विज्ञप्तिमा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

कर्मचारीहरूले कार्यालयको गरिमा र सुरक्षामा प्रश्न उठ्नेगरी भएको यस्तो घटनाले सरकारी कर्मचारीको मनोबलमा आघात पुगेको भन्दै प्रदेश सरकार र प्रशासनलाई गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । घटनामा संलग्नलाई कारबाही नभए काम कारबाही ठप्प गर्ने चेतावनी समेत कर्मचारीहरूले दिएका छन् ।

मधेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशमा नेताले गुमाए संयमता : कर्मचारी कुटे, सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरे

मधेशमा नेताले गुमाए संयमता : कर्मचारी कुटे, सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरे
मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : कर्मचारी समेत कुटिए

मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : कर्मचारी समेत कुटिए
मधेशमा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आशंका, साना दल पुगे प्रदेश प्रमुख कार्यालय

मधेशमा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आशंका, साना दल पुगे प्रदेश प्रमुख कार्यालय
मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामा स्वीकृत

मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामा स्वीकृत
विश्वासको मत नपाउने भएपछि मधेशका मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा

विश्वासको मत नपाउने भएपछि मधेशका मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा
मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको संकट, केहीबेरलाई रोकियो मत विभाजन

मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको संकट, केहीबेरलाई रोकियो मत विभाजन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोटे दमाईले टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

भोटे दमाईले टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित