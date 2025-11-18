मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग

१४ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपात र कुटपिट भएको घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका एक सय २१ कर्मचारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको दोषीलाई कारबाहीका माग गरेका हुन् । उनीहरूले कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नेघटनाप्रति आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवादलाई लिएर कांग्रेससहित ६ दलका प्रदेश सांसदसहितका नेता कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर तोडफोडसँगै केहीले हातपात गरेका थिए ।
हातपात गर्नेमा लोसपाका पूर्व प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह र लोसपाका नेता जितेन्द्र झा रहेको भिडियोमा देखिन्छन् ।
विज्ञप्तिमा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूले कार्यालयको गरिमा र सुरक्षामा प्रश्न उठ्नेगरी भएको यस्तो घटनाले सरकारी कर्मचारीको मनोबलमा आघात पुगेको भन्दै प्रदेश सरकार र प्रशासनलाई गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । घटनामा संलग्नलाई कारबाही नभए काम कारबाही ठप्प गर्ने चेतावनी समेत कर्मचारीहरूले दिएका छन् ।
