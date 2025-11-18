+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गण्डकी सरकारले युवा आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छ

युवा पुस्ताको आकांक्षा र भावना समेट्दै वैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट देशमा आइपरेको संकटलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ ।

0Comments
Shares
सुरेन्द्रराज पाण्डे सुरेन्द्रराज पाण्डे
२०८२ कात्तिक २५ गते ७:५८

देशमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमका कारण हाम्रो प्रदेशसभा बैठक पनि प्रभावित बन्यो । प्रदेशसभा भवन नै ध्वस्त भएपछि २५ भदौको बैठक स्थगित गरियो । त्यसपछि २२ असोजका लागि आयोजना गरिएको अर्को बैठक पनि सञ्चालन हुन सकेन । पटक-पटकको प्रयासपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सभाहलमा बैठक भएको छ ।

देशको पछिल्लो परिवेशका बारेमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ । गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो । कैयौँ घाइते भए । आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाउनेहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदन र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । देशमा २३ गते भएको मानवीय क्षतिको पीडामाथि भदौ २४ गते सार्वजनीक सम्पत्ति र ऐतिहासिक धरोहरमा भएको अकल्पनीय क्षतिले हामी सबैलाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ ।

संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार परिसर, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, गण्डकी प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अदालत, विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय निवास, निजी सम्पत्ति लगायतका संरचनामा पुगेको क्षति अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय छ । नागरिकमा देखिएको डर-त्रास हटाएर शान्त वातावरण र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो ।

आन्दोलनका नाममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि भएको अमानवीय आक्रमणप्रति खेद व्यक्त गर्दछु । फौजदारी घटना, आक्रमण, लुटपाट, तोडफोड र चोरी डकैतीको सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसँगै लगानी भित्र्याउने गण्डकी प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजनामा आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले वातावरण धमिल्याएको छ ।

हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेका र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै शान्त, सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार सक्रिय रहनेछ । यस विषम परिस्थितिमा उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु ।

यो घटनाक्रमले हामी राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई पनि गहिरो आत्मसमीक्षाको सन्देश दिएको छ । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको जनअपेक्षाअनुसार जवाफदेही पारदर्शी र उत्तरदायी कार्यबाट देशलाई पुनर्निर्माण र स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउनु हो । नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र सामाजिक एकता र सद्भाव हो । जसलाई अझै बलियो बनाउनु हाम्रो दायित्व हो ।

युवा पुस्ताको व्यावहारिक आकांक्षा र भावना समेट्दै वैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट देशमा आइपरेको संकटलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयन केही प्रभावित भए पनि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कामलाई भने निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय/निकाय र कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विभिन्न सेवा/समूह र तहका करिब ३०६ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएको छ । नयाँ ओएनएम लागू गरिएको छ । मर्ज र खारेजीमार्फत कार्यालय/निकायको संख्या ३२ बाट १९ कायम गरिएको छ

नागरिकको तीब्र विकासको चाहना पूरा गर्न प्रदेश सरकारको सीमित साधन-स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने वास्तविकता हामीले पटकपटक व्यक्त गरिरहेका छौँ । यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थित र सफल कार्यन्वयन गराउनमा प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ ।

संविधानले अधिकारमात्र दिएको छैन, कर्तव्यवोध पनि देखाएको छ । संविधानको स्थायित्व र कार्यान्वयनले मात्र राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा भई संघ सरकारले तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा संविधानतः हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई सफल बनाउनु प्रदेश सरकारको पनि दात्यिव हो । यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुन प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशसभाका सदस्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवालगायत सबै प्रदेशवासीमा अनुरोध गर्दछु ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दछु ।

– भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र ३ जनाको ज्यान गयो भने सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनरत पक्ष दुवैतर्फ गरी ७० जनाभन्दा बढी घाइते भए ।

– कास्की, तनहुँ, नवलपरासी, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा गरी ७ जिल्लाका १३८ वटा सरकारी कार्यालय र ६१ वटा निजी संरचनामा क्षति पुगेको छ ।

– गण्डकी प्रदेशभित्र ३६१ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगजनी भयो भने ७ वटा तोडफोड र ३ वटा हराएको छ । १६१ वटा चारपाङग्रे सवारी साधनमा आगजनी भएको छ भने ३१ वटा तोडफोड भएको छ ।

– यसबाट सरकारी भवन र सवारी साधन गरी झन्डै २ अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फ झन्डै ३ अर्बको क्षति भएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिपछि प्रदेश सरकार मताहतका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूबाट तत्काल प्रवाह हुने सेवालाई सहज र नियमित गरिसकिएको छ भने केही सेवाहरू सुरु हुने प्रक्रियामा छन् ।

क्षति पुगेका संरचनाको प्राविधिकहरूबाट मूल्याङ्कन र स्टिमेटसमेत भएको छ । केही संरचनाको पुननिर्निणका लागि ठेक्का प्रक्रियासमेत आह्वान भइसकेको छ । यति ठूलो क्षति र यस्ता घटनाको परिकल्पना समेत नभएको, प्रदेश सरकारको चालु वर्षको बजेटसमेत आइसकेको सन्दर्भमा पुननिर्निणका लागि स्रोत जुटाउन केही समस्या सिर्जना भएको छ ।

आन्दोलनपछि देशव्यापी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयले अब लिने आर्थिक नीतिले पनि प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित हुने देखिन्छ । तर पनि प्रदेश सरकारमार्फत तत्काल सेवा सुरु गर्नुपर्ने प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र जिल्ला प्रशासन, अदालत जस्ता नागरिकको सेवामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय कार्यालयहरूलाई समेत सेवा सुचारु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र सर्भर रिकभर भएपछि सेवा प्रवाह हुनेगरी तयारी गरिएको र सवारी कर, दस्तुर, शुल्क तिर्न नपाएका कारण जरिवाना लाग्ने भएमा कात्तिक मसान्तसम्मका लागि नागरिकलाई अतिरिक्त शुल्क छुट दिइएको छ ।

नगरी नहुने चालु कार्यक्रम बाहेकका खर्च कटौती गरी पुन निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने नीतिगत निर्णय लिई कार्यन्वयनमा जान सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिसकिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेको छ । आगलागीबाट क्षति भई पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने भएका सामग्रीको व्यवस्थापन र लिलामी, लगत कट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयन केही प्रभावित भए पनि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कामलाई भने निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय/निकाय र कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विभिन्न सेवा/समूह र तहका करिब ३०६ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएको छ । नयाँ ओएनएम लागू गरिएको छ । मर्ज र खारेजीमार्फत कार्यालय/निकायको संख्या ३२ बाट १९ कायम गरिएको छ ।

पछिल्लो समय युवापुस्ताको माग र आन्दोलनको भावनाअनुसार नै गण्डकी प्रदेश सरकारले काम गर्दै आइरहेको छ, गर्छ । आफ्ना नीति कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै आएको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, मितव्ययी, सहज, सरल सेवा प्रवाह जहिले पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ । यसलाई अगामी दिनमा अझै थप व्यवस्थित गर्दै लगिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

(जेनजी आन्दोलनपछि सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको भनाइको सम्पादित अंश ।)

सुरेन्द्रराज पाण्डे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खरानी पन्छाउँदै निस्किए कर्मचारी, मुख्यमन्त्रीको आरोप- पहिल्यै जलाउँछु भन्नेहरूले जलाए

खरानी पन्छाउँदै निस्किए कर्मचारी, मुख्यमन्त्रीको आरोप- पहिल्यै जलाउँछु भन्नेहरूले जलाए
मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग असन्तुष्ट गुरुङ : प्रदेशले आफ्नै हात काट्यो

मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग असन्तुष्ट गुरुङ : प्रदेशले आफ्नै हात काट्यो
‘प्रदेशका कार्यालय र दरबन्दी अझै काटिन सक्छ, सेवा काटिन्न’

‘प्रदेशका कार्यालय र दरबन्दी अझै काटिन सक्छ, सेवा काटिन्न’
एक महिनापछि राइड सेयरिङको नियम लागु हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

एक महिनापछि राइड सेयरिङको नियम लागु हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
‘राइड सेयरिङका व्यवस्थामा छलफल हुनसक्छ, फिर्ता हुँदैन’

‘राइड सेयरिङका व्यवस्थामा छलफल हुनसक्छ, फिर्ता हुँदैन’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित