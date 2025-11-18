+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्युठान नगरपालिकामा राष्ट्रिय गानबाट सुरु हुन्छ सेवा

नगरपालिकाका उपप्रमुख देवेन्द्र वर्माका अनुसार यो अभ्यासले पालिका भित्रको दैनिक क्रियाकलापमा अनुशासन, कार्यप्रेरणा र सेवा–संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउँदै आएको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते ११:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्युठान नगरपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि प्रत्येक कार्यदिवस बिहान १० बजे राष्ट्रिय गानबाट सेवा प्रारम्भ गर्दै आएको छ।
  • नगर प्रमुख विष्णुबहादुर योगीले राष्ट्रप्रतिको सम्मान, कर्तव्यप्रतिको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय गानबाट कार्यालयको दैनिकी सुरू गर्ने गरिएको बताएका छन्।
  • राष्ट्रिय गानमार्फत् राष्ट्रप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै प्रतिबद्धता पुनःस्मरण गर्ने अभ्यासले सेवा–संस्कृति र अनुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

२५ कात्तिक, प्युठान। प्युठान नगरपालिकाले प्रत्येक दिन राष्ट्रिय गानबाट सेवा प्रारम्भ गर्ने गरेको छ। यो कार्य विगत दुई वर्षदेखि प्रत्येक कार्यदिवसमा हुँदै आएको छ।

बिहान ठीक १० बजे राष्ट्रिय गान बजाउने अभ्यासलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नगरपालिकाका सुचना अधिकारी आशिष पौडेलले विगत दुई वर्षदेखि हरेक दिन बिहान १० बजे नियमित रूपमा राष्ट्रिय गानबाट कार्य प्रारम्भ हुने गरेको बताए।

‘झण्डामुनि गोलबद्ध हुने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय गानमार्फत् राष्ट्रप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो दैनिक कर्तव्यप्रति प्रतिबद्धता पुन:स्मरण गर्छन्। यही प्रक्रियाबाट नगरपालिकाको औपचारिक सेवा–प्रवाह सुरु हुन्छ,’ पौडेलले भने।

नगर प्रमुख विष्णुबहादुर योगीले राष्ट्रप्रतिको सम्मान, कर्तव्यप्रतिको स्मरण र अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय गानबाट कार्यालयको दैनिकी सुरूवात गर्ने गरिएको प्रतिक्रिया दिए।

‘स्थानीय शासन नागरिकसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा उभिन्छ। त्यसैले सेवा प्रवाह सुरु हुनु अघि हामी राष्ट्रप्रतिको सम्मान, कर्तव्यप्रतिको स्मरण र अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘दैनिक राष्ट्रिय गान हाम्रो संस्थागत पहिचान र कार्यसंस्कृतिको आधार बनिरहेको छ।’

नगरपालिकाका उपप्रमुख देवेन्द्र वर्माका अनुसार यो अभ्यासले पालिका भित्रको दैनिक क्रियाकलापमा अनुशासन, कार्यप्रेरणा र सेवा–संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउँदै आएको छ। ‘देशप्रतिको सम्मानसहित दिन सुरु गर्ने अभ्यासले समयपालन, जिम्मेवारीबोध र संस्थागत व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ,’ उनले भने।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण खनालले कर्मचारीमा विकसित भएको आत्मअनुशासन, सक्रियता र सेवाभाव कार्यालयको प्रमुख उपलब्धि बनेको बताए। ‘दैनिक राष्ट्रिय गानले कार्यालयको वातावरणमा स्वाभाविक रूपमा आवश्यक अनुशासन स्थापित गरेको छ,’ उनले भने।

सेवाग्राहीहरूले पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेका नगरपालिकाले जनाएको छ। समयपालन, सेवामा सहजता र कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको नगर प्रमुख योगीको भनाइ छ।

प्युठान नगरपालिका राष्ट्रिय गान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अध्ययनको निष्कर्ष : प्रकृतिमैत्री देशको सूचीमा नेपाल विश्वमै पहिलो स्थानमा

अध्ययनको निष्कर्ष : प्रकृतिमैत्री देशको सूचीमा नेपाल विश्वमै पहिलो स्थानमा
कतारमा हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिएका युवा उद्यमी

कतारमा हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिएका युवा उद्यमी
खाडीमा लोकप्रिय बन्दै गधाको दूधको साबुन, किन छ विशेष ?

खाडीमा लोकप्रिय बन्दै गधाको दूधको साबुन, किन छ विशेष ?
आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दैछौं: अर्थमन्त्री

आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दैछौं: अर्थमन्त्री
कानुनका जानकार भन्छन्, ‘कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी’

कानुनका जानकार भन्छन्, ‘कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी’
पाटन दरबार क्षेत्रमा आगलागी आपतकालीन लीन सूचना प्रणाली स्थापना

पाटन दरबार क्षेत्रमा आगलागी आपतकालीन लीन सूचना प्रणाली स्थापना

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित