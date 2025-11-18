+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेब्रा, पाण्डा र पेन्गुइन किन ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट हुन्छन् ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १२:३८

पृथ्वीमा धेरै प्रकारका रंगिन जीवहरू छन् । त्यसमध्ये केही जनावरहरू यस्ता छन्, जसले आफ्नो शरीरको कालो र सेतो रङका कारण अलगै पहिचान बनाएका छन् ।

चीनका जङ्गलदेखि अफ्रिकाका मैदानसम्म पाइने यी ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट जनावरहरूको रङका पछाडि अनेक वैज्ञानिक कारण लुकेको हुन्छ ।

इङ्ग्ल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ ब्रिस्टलमा गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार, जेब्राको शरीरमा भएको कालो र सेता धर्काले त्यसलाई किराको टोकाइबाट जोगाउँछ ।

उक्त  अनुसन्धानका लेखक डा. मार्टिन हाउ भन्छन्-जेब्रामा यतिधेरै धर्का किन हुन्छन् भन्ने प्रश्नले मलाई सधैं आकर्षित गरेको छ ।

अध्ययन अनुसार हर्सफ्लाइ नामक रगत चुस्ने किरा जेब्राको धर्कायुक्त शरीरमा भ्रमित हुन्छ र टोक्दैन ।

डा. हाउले घोडा र जेब्राजस्ता जनावरहरूमा विभिन्न किसिमका कपडा ओढाएर परीक्षण गरे । त्यसको नतिता के देखियो भने खैरो कपडा ओढेका घोडाको शरीरमा किरा बसे तर जेब्राको जस्तो धर्के कपडा ओढाउँदा भने किराहरू टाढा भागे ।

डा. हाउ भन्छन् – कीराहरू नजिक आउन लाग्दा सुरुमा त उनीहरुले केवल एउटा मात्रै खैरो धब्बा देख्छन् । तर, जब दुई मिटर नजिक पुग्छन् त्यस्ता सेतो र कालो धर्का देखेपछि उनीहरू भ्रमित भएर फर्किन्छन् ।

शिकारीबाट जोगिन रङको भूमिका

विशाल पांडा

जनावरको शरीरमा हुने कालो तथा सेतो धर्काहरुले केवल  किराबाट मात्रै जोगाउँछन् भन्ने होइन। पाण्डाको कालो र सेतो शरीरले उसलाई सिकारीबाट लुक्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

प्रो. टिम कारोका अनुसार, चिनियाँ हिमालयका जंगलमा बरफ, चट्टान र रुखका जराहरु काला-सेता देखिन्छन्। त्यसैले ५०-१०० मिटर टाढाबाट पाण्डा र वातावरण छुट्याउन कठिन हुन्छ ।

यस्तै, जेन्टु पेंगुइनका कालो खुट्टा र सेतो पेटले पनि तिनलाई समुद्री शिकारीबाट जोगाउँछन् । डा. हन्ना रोल्यान्डका अनुसार, तलबाट हेर्दा सेतो पेट आकाशजस्तै देखिन्छ भने माथिबाट हेर्दा कालो भाग पानीको गाढा पृष्ठभूमिसँग मिल्छ ।

खतरा जनाउने चेतावनीको रङ

कुनै जनावरको सरीरमा हुने कालो–सेतो रङ्ग भने शिकारीलाई चेतावनी दिने संकेत हो । जस्तै, स्कङ्कको शरीरमा हुने सेतो धर्का तथा कालो छालाले सिकारीलाई संकेत गर्छ-म खतरनाक छु, ममाथि हमला नगर्नु ।
स्कङ्कले आफ्नो शरीरबाट अत्यन्त दुर्गन्धित तरल पदार्थ निकाल्छ, जुन सिकारीका लागि असह्य हुन्छ ।

प्राध्यापक कारोका अनुसार जहाँ धेरै सिकारी हुन्छन्, त्यहाँ शरीरका धर्काहरू अझ स्पष्ट हुन्छन्।

स्कंक्स

समूहमा सन्देश दिने संकेत

काला र सेता रङले कहिलेकाहीँ समूहमा सन्देश आदानप्रदान गर्न पनि मद्दत गर्छ । रिङ टेल्ड लिमर यसको उदाहरण हो। यी जनावरहरू खैरो हुन्छन्, तर तिनको पुच्छर कालासेता धर्कायुक्त हुन्छ।

टिम कारो भन्छन्, – जब लिमर समूहमा हिँड्छन्, उनीहरूले पुच्छर सिधा उठाउँछन् । यसको संकेत हो, ‘म यहाँ छु, मेरो पछाडि आउ ।’ यस्तै, बाघका कान पछाडि भएका सेता धब्बाले पनि यस्तै सन्देश दिने काम गर्न सक्छन् ।

ताप नियन्त्रण र थप कारणहरू

जेंटू पेंगुइन

उता जेन्टु पेंगुइनमा मेलेनिन नामक पिग्मेन्टले पखेटालाई मौसमको प्रभावबाट जोगाउँछ र शरीरको तापक्रम सन्तुलनमा राख्छ ।

डा. रोल्यान्डका अनुसार, काला सतहले सेता सतहभन्दा बढी ताप अवशोषण गर्छ ।

पेंगुइनहरूले कहिले काँही आफ्नो पिठ्युँ घामतिर वा पेट छायातिर फर्काएर ताप नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ ।

– बीबीसीबाट

जेब्रा पाण्डा पेन्गुइन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट भागेका ६० किलो सुन तस्करी अभियुक्त पक्राउ

जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट भागेका ६० किलो सुन तस्करी अभियुक्त पक्राउ
मतदाता नामावली दर्ता सहज बनाउन आयोगलाई सरकारको आग्रह, म्याद थप्न पनि सकिने

मतदाता नामावली दर्ता सहज बनाउन आयोगलाई सरकारको आग्रह, म्याद थप्न पनि सकिने
जोनिया मोनेट बनिन् बिलबोर्ड सूचीमा डेब्यू गर्ने पहिलो एआई गायिका

जोनिया मोनेट बनिन् बिलबोर्ड सूचीमा डेब्यू गर्ने पहिलो एआई गायिका
भुटानमा विद्युत् परियोजना उद्घाटन गर्न पुगे मोदी

भुटानमा विद्युत् परियोजना उद्घाटन गर्न पुगे मोदी
शनिबारदेखि झापाको बिर्तामोडमा दिपल र नामीको टेस्ट ड्राइभसँगै एक्सचेन्ज मेला

शनिबारदेखि झापाको बिर्तामोडमा दिपल र नामीको टेस्ट ड्राइभसँगै एक्सचेन्ज मेला
प्युठान नगरपालिकामा राष्ट्रिय गानबाट सुरु हुन्छ सेवा

प्युठान नगरपालिकामा राष्ट्रिय गानबाट सुरु हुन्छ सेवा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित