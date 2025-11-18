नेपाली लसुनको भाउ घट्यो, प्रतिकिलो कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले बुधबार नेपाली लसुनको भाउ किलोमा २० रुपैयाँ घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
- मंगलबार नेपाली लसुन थोकमा १ सय ४५ रुपैयाँमा किनबेच भएकोमा बुधबार १ सय २५ रुपैयाँ कायम छ।
- चिनियाँ लसुनको भाउ बुधबार स्थिर रहँदै प्रतिकिलो १ सय ९० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
२६ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा नेपाली लसुनको भाउ घटेको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले बुधबार नेपाली लसुनको भाउ घटेको देखाएको हो ।
कालीमाटी बजारमा नेपाली र चिनियाँ गरी दुई प्रकारका लसुन किन्न पाइन्छ । आज बुधबार सुकेको नेपाली लसुनको भाउ किलोमा २० रुपैयाँ घटेको छ ।
मंगलबार नेपाली लसुन थोकमा १ सय ४५ रुपैयाँमा किनबेच भएकोमा आज १ सय २५ रुपैयाँ कायम छ ।
तर, चिनियाँ लसुनको भाउ आज स्थिर छ । चिनियाँ लसुन प्रतिकिलो १ सय ९० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
