राजस्व सचिवमा भूपाल बराल

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बराललाई अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १३:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूपाल बराललाई अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ।
  • बराल हाल बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव छन् र अर्थ प्रशासनमा लामो समय काम गरिसकेका छन्।
  • अर्थ मन्त्रालयमा केही समययता राजस्व सचिवको पद रिक्त थियो।

२६ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवको जिम्मेवारी भूपाल बरालले पाएका छन् ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बराललाई अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । अर्थमा केही समययता राजस्व सचिव रिक्त छ ।

उनी अहिले बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव छन् । बरालले लामो समय अर्थ प्रशासनमा रहेर काम गरिसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय भूपाल बराल राजस्व सचिव
सम्बन्धित खबर

पछि हटे अर्थमन्त्री, सेवोनका कर्मचारीको सुविधा नखोसिने
आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई अर्थले गर्‍यो १२ करोड ८० लाख निकासा
स्थानीय सरकारका दुई छाता संगठन र अर्थमन्त्रीबीच छलफल, खर्च कटौती कार्यान्वयन प्रतिबद्धता
संसद्का ६ अधिकारी दुई टोली बनाएर विदेश गएको विषय अर्थ मन्त्रालयको जानकारीमा
खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन र प्रगति विवरण माग्दै अर्थले गर्‍यो पत्राचार
निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा स्रोत जुटाउन बजेटबाट हटाइयो रकमान्तर सीमा

