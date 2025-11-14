News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थ मन्त्रालयले ३० कात्तिकमा ३० उपसचिवको सरुवा गरेको छ।
- मन्त्रालयले ३० कात्तिकको निर्णय अनुसार उपसचिव सरुवा गरिएको जानकारी दिएको छ।
३० कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले एकसाथ ३० उपसचिवको सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयले ३० कात्तिकको निर्णय अनुसार उपसचिव सरुवा गरिएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यी हुन सरुवा भएका उपसचिव :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4