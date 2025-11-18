+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

8/2 (2.2)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१०६ बलमा १८६ रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

8/2(2.2)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

193/7(20)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
8/2 (2.2)
VS
१०६ बलमा १८६ रन आवश्यक
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
193/7 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

अर्थ मन्त्रालयका २० सवारीसाधनको गरियो पूर्णबीमा

मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय अनुसार नेपाल बीमा कम्पनी मार्फत पूर्णबीमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते १८:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहत २० सवारीसाधनको पूर्णबीमा नेपाल बीमा कम्पनीमार्फत गरेको छ।
  • मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय अनुसार बीमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
  • यसले सरकारी कोषबाट हुने खर्चमा कमी र प्राथमिकता क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।

५ मंसिर, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहत २० सवारीसाधनको पूर्णबीमा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय अनुसार नेपाल बीमा कम्पनी मार्फत पूर्णबीमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट आगामी दिनमा सरकारी सवारीसाधनको आगलगी, दुर्घटना जस्ता कारणबाट क्षति भए बीमा दाबी रकमबाट खरिद गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसले सरकारी कोषबाट हुने खर्चमा कमी आउने र प्राथमिकता क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन सहज हुने समेत मन्त्रालयको विश्वास छ । यसले सार्वजनिक वित्त प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा समेत मन्त्रालयको छ ।

अर्थ मन्त्रालय पूर्णबीमा सवारीसाधन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा १ खर्ब ३५ अर्ब बराबरको खाडल

सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा १ खर्ब ३५ अर्ब बराबरको खाडल
अर्थले एकसाथ गर्‍यो ३० उपसचिव सरुवा

अर्थले एकसाथ गर्‍यो ३० उपसचिव सरुवा
विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ‘फोकल युनिट’ स्थापना

विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ‘फोकल युनिट’ स्थापना
राजस्व सचिवमा भूपाल बराल

राजस्व सचिवमा भूपाल बराल
पछि हटे अर्थमन्त्री, सेवोनका कर्मचारीको सुविधा नखोसिने

पछि हटे अर्थमन्त्री, सेवोनका कर्मचारीको सुविधा नखोसिने
आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई अर्थले गर्‍यो १२ करोड ८० लाख निकासा

आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई अर्थले गर्‍यो १२ करोड ८० लाख निकासा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित