+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘परान’ शुक्रबारदेखि अमेरिकामा, मध्यपूर्वमा अर्को सातादेखि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १३:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'परान' लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेभेन सिज सिनेमाले वितरण अधिकार सुरक्षित गरेको छ।
  • यो फिल्म १४ नोभेम्बरदेखि अमेरिका र क्यानडामा रिलिज हुनेछ र २० नोभेम्बरदेखि बेलायत र मध्यपूर्वमा पनि प्रदर्शन हुनेछ।
  • फिल्मले घरेलु बक्सअफिसमा नवौं दिनसम्म ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कमाएको छ र विदेशबाट माग बढिरहेको छ।

काठमाडौं । घरमा सुपरहिट बन्ने बाटोतर्फ उन्मुख फिल्म ‘परान’ लाई विदेशबाट उच्च माग छ । दीपक आचार्य ‘काकु’ निर्देशित फिल्मको अन्तराष्ट्रिय वितरण अधिकार सेभेन सिज सिनेमाले सुरक्षित गरेको छ ।

वितरण कम्पनीका अनुसार, नीर शाह स्टारर सोसल-ड्रामा शुक्रबारदेखि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रिलिज हुँदैछ ।

१४ नोभेम्बर, शुक्रबारदेखि यो फिल्म अमेरिका र क्यानडामा रिलिज हुनेछ । अमेरिकामा ५० बक्सअफिस हलबाट रिलिज हुनेछ भने क्यानडामा भने प्राइभेट शोज तय गरिएको जनाइएको छ ।

२० नोभेम्बरदेखि मध्यपूर्वका मुलुकसहित बेलायतमा पनि रिलिज हुनेछ । सेभेन सिज सिनेमाका निर्देशक रमेश चौलागाईंका अनुसार, एसियाली मुलुकको प्रदर्शन मिति भने तय हुन बाँकी छ ।

‘अमेरिका, मध्यपूर्व र बेलायतबाहेक एसियाली मुलुकहरूको रिलिज डेट आजसम्म टुंगो लगाउँछौं’ चौलागाईंले भने, ‘अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’

युरोपेली मुलुकमा भने फिल्मलाई बक्सअफिसमा रिलिज गर्ने तयारी छ । ‘बक्सअफिसमा नलाग्ने युरोपका देशमा भने निश्चित मूल्यमा बेच्नेछौं’ उनले भने ।

स्वदेशमा फिल्मले राम्रो ब्यापार गरेसँगै विदेशबाट समेत माग बढिरहेको जानकारी उनले दिए । ‘परान’ ले नवौं दिनसम्म घरेलु बक्सअफिसमा ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नेरु ग्रस कमाएको चलचित्र विकास बोर्डले जनाएको छ ।

त्यसपछिका दिनमा पनि फिल्मको अकुपेन्सी र कमाइ बलियो देखिएको छ ।

परान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘परान’ को सफलताले फिल्ममा कर्पोरेट लगानी ल्याउन मद्दत पुग्छ : शेखर गोल्छा

‘परान’ को सफलताले फिल्ममा कर्पोरेट लगानी ल्याउन मद्दत पुग्छ : शेखर गोल्छा
दोस्रो सप्ताहन्तमा ‘परान’ को कमाइ आक्रामक : ९ दिनसम्म कति कमायो ?

दोस्रो सप्ताहन्तमा ‘परान’ को कमाइ आक्रामक : ९ दिनसम्म कति कमायो ?
‘जारी २’ र ‘परान’ ले शनिबार एकैदिनमा कमाए १ करोडभन्दा धेरै

‘जारी २’ र ‘परान’ ले शनिबार एकैदिनमा कमाए १ करोडभन्दा धेरै
‘परान’ को कमाइ करोड नाघ्यो, दोस्रो शुक्रबार ११९ शोज

‘परान’ को कमाइ करोड नाघ्यो, दोस्रो शुक्रबार ११९ शोज
प्रशंसा बटुल्दै ‘परान’, हलको संख्यामा वृद्धि

प्रशंसा बटुल्दै ‘परान’, हलको संख्यामा वृद्धि
आफ्नै अभिनय हेरेर भक्कानिए नीर शाह

आफ्नै अभिनय हेरेर भक्कानिए नीर शाह

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित