+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो- कुराले चिउरा भिज्दैन : प्रकाश ज्वाला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १४:४७

२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रकाश ज्वालाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रुपमा अहिले एकताबद्ध भएको आफ्नो दल रहने जिकिर गरेका छन् ।

यही कात्तिक १९ गते विभिन्न १० वटा कम्युनिस्ट घटकबीच भएको एकता र आज भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियानसँगको एकता कम्युनिस्ट आन्दोलनकै मूल प्रवाह भएको दाबी गरे ।

‘१९ गतेको वृहत कार्यक्रम र आजको अर्को वृहत कार्यक्रम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकता गर्ने काममा माइलस्टोनका रुपमा रहनेछन्,’ ज्वालाले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा एकताको प्रक्रिया दृढताका साथ अघि बढ्नेछ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रुपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहनेछ ।’

सो क्रममा उनले मदन भण्डारीले भनेको भनाइ स्मरण गरे ।

‘मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो–कुराले चिउरा भिज्दैन भनेर । त्यसैले हामीले वाम एकताका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि कुरा गर्दै आयौं । कहिले कहिले एकता गर्दा पनि टुटफुट हुँदै आयो,’ ज्वालाले भनेका छन् ।

प्रकाश ज्वाला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ : एकीकृत समाजवादी

निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ : एकीकृत समाजवादी
जेन–जी विद्रोहपछिको ‘रोडम्याप’

जेन–जी विद्रोहपछिको ‘रोडम्याप’
किन बल्झिरहन्छ लिपुलेक, कालापानीको घाउ ?

किन बल्झिरहन्छ लिपुलेक, कालापानीको घाउ ?
सांसद ज्वालाको प्रस्ताव : चक्रपथ विस्तारको काम सधैँ रोक्ने हो भने विकल्प खोजौं

सांसद ज्वालाको प्रस्ताव : चक्रपथ विस्तारको काम सधैँ रोक्ने हो भने विकल्प खोजौं
प्रकाश ज्वालाले सरकारमाथि लगाए १५ आरोप

प्रकाश ज्वालाले सरकारमाथि लगाए १५ आरोप
क्षति हुनुअघि नै इजरायल र इरानबाट नेपालीको उद्धार होस् : सांसद ज्वाला

क्षति हुनुअघि नै इजरायल र इरानबाट नेपालीको उद्धार होस् : सांसद ज्वाला

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित