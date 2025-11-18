निगमको ‘ग्राउन्डेड’ ट्विनअटर बन्यो, अब आन्तरिक उडानमा दुई जहाज

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल वायुसेवा निगमले ट्विनअटर डीएचसी–६ जहाजको इन्जिन मर्मत गरी २४ कात्तिकमा सफल परीक्षण उडान गरेको छ।
- निगमले उक्त जहाजलाई सोमबारदेखि आन्तरिक व्यावसायिक उडानमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ।
- अब निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि दुई जहाज र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चार जहाज उपलब्ध छन्।
२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले अब ट्विनअटर जहाजबाट आन्तरिक उडानलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
यसअघि दुई महिनादेखि ‘ग्राउन्डेड’ ट्विनअटर डीएचसी–६ मर्मत गरी २४ कात्तिकमा सफलतापूर्वक परीक्षण उडान गरिएको निगमले जनाएको छ ।
दर्ता नम्बर ‘९एन–एबीटी’ रहेको यो जहाजको इन्जिन मर्मत र वार्षिक जाँच सम्पन्न गरी पुन: सञ्चालनमा ल्याइएको हो । निगमले यो जहाज सोमबारदेखि व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
निगमसँग अब दुई जहाज आन्तरिक उडानमा हुने छन् । निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने चार जहाज छन् ।
