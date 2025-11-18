गहना लुट्न छिमेकीको हत्या, प्रतिकारमा औंला छिनेपछि खुल्यो घटनाको रहस्य

२६ कात्तिक, जनकपुरधाम । धनुषामा गहना लुट्ने उद्देश्यले एक छिमेक महिलाबाट अर्की महिलाको हत्या भएको खुलेको छ ।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिका-७ नुवाखोर टोल बस्ने बिन्देश्वर दास तत्माकी ६२ वर्षीया श्रीमती चन्द्रकलादेवी दासको सोमबार राति खेतमा हत्या भएको थियो ।
धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गणेश बमका अनुसार मृतक महिलाको शव मंगलबार राति ९ बजे घरदेखि करिब पाँच सय मिटर पर खेतमा फेला परेको थियो ।
उनको हत्या गहना लुट्न छिमेकी महिलाले गरको खुलेको छ ।
हत्याको आरोपमा स्थानीय बिहारी मण्डलकी ४५ वर्षीया श्रीमती पवित्रीदेवी मण्डललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
उनले हत्या गर्न प्रयोग गरेको धारिलो फुर्सा, मृतकबाट लुटेको गरगहना समेत बरामद भएको डीएसपी बमले बताए ।
प्रहरीका अनुसार हत्या आरोपमा पक्राउ परेकी महिलाको बायाँ हातको चोरी औंलाको टुप्पा छिनिएको पाइएको छ ।
मृतक महिलाले प्रतिकार गर्दा आफ्नो औंला छिनिएको वयान प्रहरी समक्ष पवित्रीले दिएकी छन् ।
प्रहरीका अनुसार प्रतिकारको क्रममा पवित्रीको औंला छिनेको पाइएपछि उनको पहिचान खुलेको हो ।
हत्या आरोपी महिलाले गहना लुट्न योजनाबद्ध रूपमा चन्द्रकला देवीको खेतमा लगेर हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको डीएसपी बमले बताए ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हत्या आरोपी पवित्रालाई धनुषा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
