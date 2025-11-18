+
केपी ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नेमा शंका छैन : खगराज अधिकारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते ११:५६

२७ कात्तिक, धनगढी । नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले अगामी महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनेमा कुनै शंका नभएको बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल कैलालीले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका अधिकारीले ओली नै सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने कुरामा शंका नभएको बताएका हुन् ।

उनले सर्वसम्मत अध्यक्ष नहुने अवस्थामा समेत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने बताउँदै त्यसले पार्टीलाई कुनै नोक्सानी नहुने बताए । ‘२०३६ सालदेखि अहिलेसम्म म एमालेको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हो । कुनै पेसा व्यवसायमा छैन । मेरो अनुभवले के बताउँछ भने नेकपा एमालले वर्तमान नेतृत्वलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष बनाउँछ । त्यसमा कुनै शंका छैन’, अधिकारीले भने, ‘त्यसो भएन भने पनि हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामै हुन्छौँ । त्यसले पार्टीलाई कुनै नोक्सान गर्दैन् । सबैलाई आकलन गरेर वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन्छ  ।’

असंवैधानिक बाटोबाट बनेको अहिलेको सरकारले जनादेश लिन नचाहेको दाबी गर्दै अधिकारीले नेकपा एमाले चुनावसँग नडराएको दाबी समेत गरे ।

ठूलो मात्रामा नेपाल प्रहरीका हातहतियार र पोशाक पनि लुटिएको अवस्थामा भयरहित वातावरण बनाउने प्रमुख दायित्व सरकारको भएपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको बताए ।

अहिलको अवस्थामा पनि नेकपा एमाले डराएर नभएर आउनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सडकमा आएका उनको भनाइ छ ।

एमाले छाडेर मातृभूमि अभियान चलाइरहेका नेता भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेपछि पनि एमालेले कुनै क्षति व्यहोर्नु नपर्ने उनले दाबी गरे ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई लिएर जेनजी पुस्ताले २३ भदौमा गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हाइज्याक भएको उनले बताए ।

असंवैधानिक बाटोबाट संविधानले कल्पना नै नगरेको सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्री बनेर युवाका माग हाइज्याक र मुलुकलाई कमजोर बनाउने खेल भएको अधिकारीले बताए ।

केपी शर्मा ओली खगराज अधिकारी
प्रतिक्रिया

किन कार्यकर्तालाई सत्तासँग भिड्न उक्साउँदैछन् ओली ?

राजदूत फिर्ताबारे ओलीको असन्तोष- कुन सुविधा लिने ? केमा हाजिर गर्ने ?

यो सरकारले चुनाव गराउँदैन: ओली

कसैलाई मन नपर्दैमा ट्रेड युनियन खारेज हुँदैन : ओली

संविधान जोगाउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनैपर्छ : ओली

टोलटोलमा युवा दस्ता बनाउन हामी चुकेकै हो : ओली

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

