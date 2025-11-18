+
मधेशका सभामुखले ५ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १६:१३

२८ कात्तिक, जनकपुरधाम ।  मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ५ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

सभामुख मण्डलले मधेश प्रदेश सभाको १० वटा निरन्तर बैठकमा उपस्थित नभएको आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकि सांसद उर्मिला देवी सिंह, जसपा नेपालका सांसदहरू मनिष कुमार सुमन, संजय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा संकर प्रसाद कलवारलाई बिहीबार पदमुक्त गरेका थिए ।

‘मधेश प्रदेश सभा बैठकको अभिलेख अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८० (घ) बमोजिम प्रदेश सभामा लगातार १० (दश) वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका तपशिलमा उल्लेखित माननीय सदस्यहरू मिति २०८२।०७।२७ गते देखि प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त भएको हुदाँ निजहरू प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्थान रिक्त भएको बेहोरा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८५ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

मधेश मधेश प्रदेश
मधेशका ५ सांसदलाई सभामुखले गरे पदमुक्त

मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन मधेशमा भिड र सास्ती

मधेशमा यसवर्ष धान उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण

मधेशमा राप्रपाबाट मन्त्री बनेकी बिच्छाको सांसद पद र साधारण सदस्यता खारेज गर्न सिफारिस

मधेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख लाभले गरे पदभार ग्रहण

‘मधेश संसद् विघटनको खेल सफल हुन दिन्नौं, उस्तै परे सभामुख हटाउँछौं’

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

